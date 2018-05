Neuer Leiter Anlagen bei der Basellandschaftlichen Pensionskasse

Der Verwaltungsrat der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) hat an seiner letzten Sitzung vom 25. April 2018 Thomas Monetti zum neuen Leiter des Bereichs Anlagen und Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Monetti tritt seine Stelle am 1. September 2018 an und wird damit zum Nachfolger von Roland Weiss, der nach 17-jähriger erfolgreicher Tätigkeit in unserer Kasse per Ende November 2018 in den Ruhestand tritt.

Nach der Durchführung eines fundierten, mehrstufigen Auswahlverfahrens ist der Verwaltungsrat der BLPK davon überzeugt, mit Thomas Monetti den geeigneten Kandidaten für die Position als Leiter des Bereichs Anlagen gefunden zu haben. Monetti ist Verwaltungsfachmann für Personalvorsorge mit eidgenössischem Fachausweis und verfügt als Finanz- und Anlage-experte über ein ausgewiesenes Wissen in der Vermögensallokation von Anlageportfolios und in der Verwaltung von gemischten Vermögen. Thomas Monetti war zuletzt Leiter Anlagen bei der Pensionskasse Kanton Solothurn und dort vor allem für den Ausbau und die Optimierung der Prozesse und Anlagemöglichkeiten verantwortlich.

Davor war er bei der internationalen Banken- und Finanzgruppe Mirabaud & Cie Banquiers Privés und Mirabaud Asset Management in Zürich tätig, wo er u. a. für die Verwaltung der eigenen Pensionskassengelder und den Auf- und Ausbau von Kundenbeziehungen zuständig war. Vor dieser Tätigkeit arbeitete er während rund zehn Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Bank Julius Bär & Co. AG in Zürich. Thomas Monetti hat an der Universität Basel Wirtschaftswissenschaften studiert, ist eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte und eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter. Er ist 50 Jahre alt und wohnt in Hölstein.