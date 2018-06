Neuer Leiter der Abteilung Facility Management

Der 58-jährige Ingenieur HTL folgt per 1. Juli 2018 auf Peter Leuenberger, der pensioniert wird. Birrer wirkte über 17 Jahre als Leiter Infrastruktur des Universitätsspitals Basel; zuvor war er in der chemischen und pharmazeutischen Industrie im In- und Ausland tätig.

Bild: Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt.

In die Zuständigkeit der Abteilung Facility Management fallen unter anderem die Bauprojekte, die Haustechnik und Reinigung, das Postwesen sowie die departementale Notfallorganisation.

Peter Leuenberger war in unterschiedlichen Kaderfunktionen für das Justiz- und Sicherheitsdepartement tätig und hat zuletzt die Abteilung Facility Management in ihrer heutigen Form aufgebaut. Das Justiz- und Sicherheitsdepartement dankt ihm für seinen langjährigen grossen Einsatz.