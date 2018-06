Neuer McDonald’s: Erstmals mit Service an den Tisch in Basel

«Die Gäste können bei uns wählen, wie sie bestellen wollen: persönlich an der Theke oder einfach an den Bestellautomaten. Zusätzlich können sie die Burger nach ihren Vorlieben mit Fleisch, Käse oder Bacon individualisieren», erklärt Flemming Jensen, Lizenznehmer des Restaurants an der Schwarzwaldallee 183. Der gebürtige Däne lebt mit seiner Familie seit rund zwölf Jahren in der Schweiz und seit Oktober 2017 ist er Lizenznehmer von McDonald’s Schweiz. Bereits zuvor war er selbst ein regelmässiger Gast bei McDonald’s, weshalb ihm das Thema Gastfreundschaft besonders am Herzen liegt.

Neues Küchensystem mit Service an den Tisch

Dank dem neuen Küchensystem bereiten die Mitarbeitenden die Burger auf Bestellung frisch zu. Nach der Bezahlung an der Theke oder am Bestellautomaten erhalten die Gäste einen kleinen Steller mit Nummer, den sie mit an den Tisch nehmen. Das Team bringt den Gästen dann ihre Bestellung direkt an den ausgewählten Platz. «Wir freuen uns sehr, dass wir dieses neue Servicekonzept nun erstmals auch in der Stadt Basel unseren Gästen anbieten können», ergänzt Jensen.

Modernes Restaurant im Industrie-Charakter

Das Lokal beim Badischen Bahnhof präsentiert sich mit einem frischen Innendesign im Industrial-Look. Bei der Ausgestaltung wurde dafür viel mit Holz gearbeitet und die mit weissen Keramikkacheln bestückten Wände verleihen dem Restaurant einen besonderen Charakter. Zudem sorgen berührungsempfindliche Tischoberflächen mit interaktiven Spielen sowie ein Indoor Playland bei den kleinen Gästen für Spass und Unterhaltung.

McCafé mit Kaffeebohnen von Rast – zubereitet von professionellen Baristas

Im McCafé gleich neben der Restauranttheke bieten speziell geschulte Mitarbeitende eine genussvolle Variation an Kaffeespezialitäten an. McDonald’s verwendet Bohnen aus fairem Handel, die einmal wöchentlich vom Familienbetrieb Rast in Ebikon (LU) geröstet werden. Bei jeder Bestellung werden die Kaffeebohnen frisch gemahlen. Neben den Kaffeekreationen haben die Gäste im McCafé die grosse Auswahl zwischen Kuchen, Torten, Donuts, Cookies und Muffins.

Eingespieltes Team mit über 30 Mitarbeitenden

31 Mitarbeitende rund um Restaurantmanager Rico Bode sorgen für das Wohl der Gäste. Das Restaurant ist Montag bis Donnerstag von 10 bis 24 Uhr sowie Freitag und Samstag bis 1 Uhr geöffnet. Sonntags ist das Lokal von 11 bis 24 Uhr offen. Das neue Restaurant bietet 220 Sitzplätze, davon 148 im Innenbereich und insgesamt 74 verteilt auf zwei Terrassen.

Geschenke im Juni und Juli

Vom 5. Juni bis am 31. Juli 2018 feiert das Restaurant mit seinen Gästen die Wiedereröffnung gleich mehrfach: Beispielsweise gibt es am Wochenende 50 Prozent auf jede Bestellung ab 50 Franken (von Freitag ab 18.00 Uhr bis Sonntag 24.00 Uhr). Mit weiteren Gutscheinen können die Gäste von speziellen Preisaktionen – wie beispielsweise zwei Cheeseburger und ein Softdrink 0.4l zum Preis von 5 Franken oder ein Gratis-Dessert beim Kauf eines Menu Medium – profitieren.