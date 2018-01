Neuer Standort für das Gesundheitsdepartement

Das Gesundheitsdepartement verfolgt schon länger die Absicht, für die Dienststellen Departementsstab, Gesundheitsversorgung, Medizinische Dienste und Abteilung Sucht einen neuen gemeinsamen Standort zu suchen. Nun steht der neue Standort fest. Immobilien Basel-Stadt hat mit der Eigentümerin der Liegenschaft an der Malzgasse 30/32 in Basel, der Beamtenversicherungskasse des Kantons Zürich (BVK), einen Mietvertrag abgeschlossen. Die Liegenschaft bietet den betroffenen Dienststellen des Gesundheitsdepartements sehr gute Voraussetzungen hinsichtlich Lage, Gebäudestruktur, Grundrisssituation und Raumangebot. Durch den Umzug können die vier genannten Bereiche, die heute dezentral untergebracht sind, in einen gemeinsamen Standort vereint werden. Der neue Standort an der Malzgasse 30/32 wird rund 200 zeitgemäss eingerichtete Arbeitsplätze aufnehmen und moderne Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden des Departementes anbieten können. Vom Umzug nicht betroffen sind die Dienststellen Kantonales Laboratorium, Institut für Rechtsmedizin und Veterinäramt des Gesundheitsdepartementes.

Der aktuelle Hauptsitz des Gesundheitsdepartements, die klassizistische Liegenschaft in der St. Alban-Vorstadt 25/27, wird nach Auszug des Gesundheitsdepartements für eine neue Nutzung zur Verfügung stehen. Die konkreten Entscheide zur Nachnutzung fällt der Regierungsrat im Laufe des Jahres 2018.

Mit der Anmiete der Liegenschaft Malzgasse 30/32 ist die räumliche Ausrichtung des Gesundheitsdepartements an einem Hauptstandort gelungen. Das Erscheinungsbild ist modernisiert, und das Departement kann auf zukünftige Entwicklungen reagieren.