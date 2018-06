Neuer Vorstand für Soup&Chill Basel

Soup&Chill hat eine so einfache wie grosse Aufgabe: Menschen ohne eigenes Zuhause eine Stube sowie etwas zum Essen zu bieten und gleichzeitig die Lage in und um den Bahnhof SBB zu beruhigen. Im Winter zählt die Wärmestube allabendlich zwischen 100-150 Menschen. Auch im Sommer ist Soup&Chill jeweils an den Wochenenden abends für Menschen in Not offen. Den Betrieb führt ganzjährig ein Team von fest angestellten Mitarbeitenden gemeinsam mit einer Vielzahl von freiwilligen Helfer*innen. Finanziert wird Soup&Chill durch Stiftungen, den Kanton und zahlreiche private Spender und Firmen. Die jüngsten Subventionsverhandlungen mit Behörden und Institutionen haben in konstruktiver Atmosphäre stattgefunden und lassen ein optimistisches Bild zu.

Der ehemalige Vorstand

Seit 2016 war der Vorstand des Vereins Soup&Chill durch Claudia Adrario de Roche, Christoph Schubarth und Ueli Mäder besetzt. Claudia Adrario de Roche präsidierte den Verein seit seiner Gründung 2006. Nach Abschluss der Aufbau- und Pionierzeitsoll Soup&Chill nun mit einem neu zusammengesetzten und erweiterten Vorstand in eine neue Ära aufbrechen. Im ersten Übergangsjahr agieren die bisherige Präsidentin gemeinsam mit Andrea Ottolini-Voellmy als Co-Präsidentinnen. Neu in den Vorstand wurden Dominik Prétôt, Michael Schär und Danièle Tschopp gewählt. Das Team der Mitarbeitenden hat Einsitz im Vorstand und ist derzeit durch Barbara Müller Brodbeckvertreten.

Soup&Chill wird neu auch durch ein MatroPatronats-Komitee unterstützt. Dieses begleitet den Verein in unterschiedlicher Form und steht dieser mit Rat & Tat zur Seite. Aktuell besteht das MatroPatronat aus knapp 20 Mitgliedern aus verschiedensten Bereichen wie Hotellerie, Ärzteschaft, Quartier, Politik, Kultur etc.