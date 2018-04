Neues Basler Personenschiff: Das Schiff ist unterwegs nach Basel

Aus dem öffentlichen Aufruf zur Namensfindung sind 1'777 Namensvorschläge aus der Bevölkerung hervorgegangen. Daraus sind nun die fünf Namen bestimmt worden, von denen einer dem neuen Schiff gegeben wird.

Am Wochenende konnte die knapp 12-monatige Bauzeit des neuen Basler Personenschiffes erfolgreich abgeschlossen werden. Im Beisein der Werftleitung und -mitarbeiter sowie Peter Stalder, dem Geschäftsführer der BPG, hat das neue Flaggschif der BPG nun die lange Reise nach Basel aufgenommen. Die Überfahrt führt das Schiff auf dem Wasserweg über 1226km über die Donau, den Main-Donau-Kanal, den Main und den Rhein nach Basel. Dabei gilt es nicht weniger als 68 Schleusen zu passieren. Die Fahrt wird rund zehn Tage dauern.

Namenswettbewerb - Die Finalisten

Im Februar wurde die Bevölkerung aufgerufen, Vorschläge für das neue Schiff einzureichen. Die Beteiligung am Wettbewerb war sehr erfreulich: 1'777 Vorschläge haben die BPG erreicht. Aus diesen Vorschlägen hat eine Jury bestehend aus Basel-Experten und einer Mitarbeiter-Vertretung der BPG - in einem ersten Schritt die fünf Finalisten erkoren. Wichtige Kriterien waren dabei der Bezug zu Basel, die Qualität des Namen in Bezug auf das Schiff (moderne, zeitgemässe Erscheinung), die Einzigartigkeit des Namens und der Bezug zur Schifffahrt im Allgemeinen sowie der Klang. Die fünf Namenskandidaten allesamt Vorschläge aus der Bevölkerung lauten:

- Rhybligg

- Rhystärn

- Stadtliebi

- Emilie Louise Frey

- Basilea

In einem zweiten Schritt hat die Jury dann aus der obigen Auswahl den Namen erkoren, welcher das neue Schiff zukünftig zieren wird und welcher anlässlich der Schiffstaufe am Mittwochabend, 16. Mai 2018 bekannt gegeben wird.

Kreative Basler Bevölkerung

Die Basler Bevölkerung hat sich wahrlich von ihrer kreativen Seite gezeigt. «Es ist schön zu sehen, dass der Wettbewerb auf ein solch positives Echo gestossen ist und die Bevölkerung sich aktiv an der Namensgebung beteiligt hat. Besonders gefreut haben uns auch die lobenden Worte zum Aussehen des neuen Schiffes. Die Vorfreude auf das neue Basler Schiff ist - den Kommentaren nach zu urteilen - förmlich zu spüren» sagt Daniel Thiriet, Verwaltungsratspräsident der BPG. Neben den zur Auswahl stehenden Finalisten, wurde eine Vielzahl weiterer Namen eingereicht. Mehrfach genannt wurde beispielsweise der passende Namen «Basilisk», welcher aber bereits durch das Schiff der Grenzwache besetzt ist. Auch Basler Bezeichnungen und Namen wie Münster, Käppelijoch, Räppli, Morgestraich, Wettstein, Läckerli oder Vogel Gryff wurden mehrfach genannt. Sehr beliebt waren auch Vorschläge mit Personennamen und Basler Persönlichkeiten wie minu, Selma Ratti, Johann Peter Hebel, Jean Tinguely oder Roger Federer. Auch weitere, sehr kreative Vorschläge wie Rhylax, RhyNa (für Rhein und Natur), Bebbi Elegance, Dreamliner, Splendida, Rhyperle, Fierté de Bâle, Basler Bijou, Rhymember (für die schönen Erinnerungen an die besonderen Momente auf dem Rhein), Lux Basilea (in Bezug auf das lichtdurchflutete Schiff) oder Rhygold wurden eingereicht.

Tag der offenen Türe am 16. Juni 2018

Nach der Ankunft in Basel und der Schiffstaufe gilt es für die Crew der BPG das Schiff erst mal kennenzulernen und anschliessend sukzessive in Betrieb zu nehmen. Das bedeutet rund 50 Paletten Material - vom Suppenlöffel, über die Kaffeetasse, den Kochtopf, das Geschirr, Tische und Stühle bis hin zu den Rettungswesten zu beladen und einzuräumen. Zudem stehen für die nautische Besatzung zahlreiche Ausbildungs- und Testfahrten an, bevor das Schiff in den ordentlichen Betrieb aufgenommen wird. Die Jungfernfahrt findet am Montag, 28. Mai 2018 statt. Die Basler Bevölkerung ist dann am Samstag, 16. Juni 2018 herzlich eingeladen, das Schiff anlässlich des Tag der offenen Türe an der Schifflände kennenzulernen. Der erste Einsatz auf den Kursfahrten ist im Laufe des Juli geplant.

Modernstes Schiff der Flotte

Das Schiff wird Platz für total 600 Personen bieten, 350 Personen im gedeckten Raum und 250 Plätze auf dem Panoramadeck. Die Einrichtung wird flexibel gestaltet, damit die Flächen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden können. Mit einer Höhe von 6 Meter, einer Länge von 70 Meter und einer Breite von 11.4 Meter wird das neue Schiff das modernste der BPG-Flotte. Gebaut wurde das neue Schiff in der beauftragten Werft ÖSWAG in Linz, welche sich bereits für den Bau des beliebten «Baslyerdybli» verantwortlich gezeichnet hat. Mit dem neuen Schiff werden die Einsatzmöglichkeiten der Flotte erweitert und an die Bedürfnisse der Gäste angepasst. Das zeitgemässe Schiff gibt der BPG die Mittel, mit denen eine langfristig erfolgreiche Entwicklung der Personenschifffahrt in Basel sichergestellt werden kann.