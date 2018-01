Neues Basler Personenschiff sucht einen Namen

Noch wird geschweisst, gehämmert und montiert. Aber schon Mitte 2018 soll das neue Flaggschiff der BPG die Basler Rheinkulisse prägen. «Die Vorfreude ist riesig, schon bald unser neues Schiff in Basel willkommen zu heissen. Was uns aber noch fehlt, ist der passende Name» sagt Daniel Thiriet, der Verwaltungsratspräsident der BPG. Am liebsten sollte er typisch Baslerisch sein, weshalb die Bevölkerung in die Namensgebung miteinbezogen wird.

Visualisierung Projekt «Unser Schiff». Bild: bpg.ch

Die Namenvorschläge können bis am 11. Februar 2018 um Mitternacht auf der Webseite www.bpg.ch/namen eingereicht werden. Teilnehmen kann jedermann-/frau. Die eigereichten Namensvorschläge sollen einen Bezug bzw. der Region haben, dürfen maximal 20 Zeichen lang sein und verlangen nach einer kurzen Begründung. Unter allen Namensvorschlägen werden fünf Namen ausgewählt. Aus dieser Auswahl wird eine Jury bestehend aus «Basel-Experten» den Schiffsnamen küren. Der Namensgeber des Siegernamens gewinnt eine kulinarische Erlebnisfahrt auf dem Schiff für sich und seine bis zu 20 Gäste.

