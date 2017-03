Neues MS-Medikament von Roche in den USA zugelassen

Basler Neurologen berichten über wichtige Fortschritte in der Behandlung der bis heute noch unheilbaren Multiplen Sklerose. Einer der Hauptverantwortlichen für die kürzlich in der Fachzeitschrift «New England Journal of Medicine» veröffentlichten Studien zur schweren und heimtückischen Krankheit, ist Professor Ludwig Kappos, seit 1990 am Universitätsspital Basel tätig, erst als Leiter der Neurologisch-Neurochirurgischen Poliklinik, seit 2008 als Chefarzt der Neurologischen Klinik und Poliklinik. Der ursprünglich aus Griechenland (Athen) stammende Neurologe, und seine Forschungsgruppe am Universitätsspital Basel wurden bereits mehrfach für wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Multiplen Sklerose geehrt.