Neues Primarschulhaus und Sporthalle Erlenmatt

Am Samstag um 11 Uhr findet in Anwesenheit der beiden Regierungsräte Hans-Peter Wessels, Vorsteher Bau- und Verkehrsdepartement, und Conradin Cramer, Vorsteher Erziehungsdepartement, die offizielle Eröffnungsfeier für das Primaschulhaus Erlenmatt statt. Das Programm für Kinder und Erwachsene bietet Darbietungen, Spiele, Führungen zur Architektur und Kunst sowie Kulinarisches.

Schulkinder und Lehrerschaft nutzen das neue Gebäude bereits seit den Sommerferien. Der parallele Schulbetrieb und die Fertigstellungsarbeiten in der Sporthalle, im Pausenhof und der Aula brauchte Rücksichtnahme auf beiden Seiten, war aber auch eine interessante und positive Erfahrung. Mit dem offiziellen Eröffnungsanlass freut sich das Bau- und Verkehrsdepartement, die Schule nunmehr offiziell an die Nutzer übergeben zu können.

Den Projektwettbewerb im Jahre 2012 gewannen die Basler Luca Selva Architekten. Nach kurzer Planungszeit erfolgten der Ratschlag und Baueingabe. Wegen Einsprachen gegen den Bebauungsplan und das Baugesuch konnte der Baustart erst anfangs 2015 erfolgen. Dennoch gelang es durch ein enges Terminprogramm den gewünschten Bezug im Sommer 2017 sicherzustellen. Auch die bewilligten Baukosten konnten eingehalten werden.

Teile des Schulhauses stehen dem gesamten Quartier zur Verfügung

Mit dem neuen Schulhaus erhält das Erlenmattquartier eine wichtige Infrastruktur. Das Gebäude deckt den Raumbedarf für 12 Primarschul- und zwei Kindergartenklassen. Eine Dreifachsporthalle in den Untergeschossen dient neben dem Schul- auch dem Vereinssport. Ebenso steht die Aula im Attikageschoss ausserhalb der Schulzeiten dem Quartier für Anlässe zur Verfügung. Eine Tagesstruktur und diverse Spezialräume erfüllen die Bedürfnisse eines zeitgemässen Schulgebäudes. Die verschiedenen begehbaren Dachterrassen können für Pausen, Unterricht oder für Veranstaltungen genutzt werden und kompensieren die relativ kleine Umgebungsfläche. Das Schulhaus wurde nach Minergie-P-ECO zertifiziert und erfüllt damit höchste Anforderungen in Bezug auf Energieeffizienz und Bauökologie.

Als Kunstwerk am Bau wurde die Skulptur eines Seelöwen prominent auf das Dach des Gebäudes platziert. Damit hat der in Basel lebende Bündner Künstler Urs Cavelti ein treffendes Symbol geschaffen für Lebensfreude, für Optimismus und für spielerisches Lernen. Der Seelöwe wurde in einem Wettbewerb für ein Kunstprojekt aus 27 eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Die Skulptur kann für die Leitidee der Schule stehen, wo die Verbindung von Lernen und Spielen einen grossen Stellenwert hat. So hat dieser Seelöwe gute Chancen, schnell zu einem Signet mit identitätsstiftender Wirkung für das neue Schulhaus zu werden.