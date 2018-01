Erstmals begrüsste Elisabeth Schneider-Schneiter als neue Präsidentin gut 700 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie zum Neujahrsempfang der Handelskammer beider Basel. In ihrer Ansprache nahm sie diese mit auf eine Tour d’Horizon durch das aktuelle staats- und wirtschaftspolitische Geschehen. Dieses sei, so Schneider-Schneiter, von einem weltweiten Wirtschaftsaufschwung, aber auch von politischen Unruhen geprägt. Auch Industrieländer würden zu immer grösseren Risikoquellen: Ihre politische Instabilität zählt der Internationale Währungsfonds zu den grössten Wachstumsrisiken überhaupt. In solch unruhigen Zeiten brauche es das sachpolitische Engagement jedes Einzelnen: «Denn nur mit vereinten Kräften schaffen wir eine werterhaltende und wertschöpfende Zukunft», so Schneider-Schneiter.

Weiter wies Elisabeth Schneider-Schneiter auf die Steuervorlage 17 hin, die rasch umgesetzt werden muss, um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, die internationale Akzeptanz sowie finanzielle Ergiebigkeit für die Unternehmen in unserer Wirtschaftsregion zu sichern: «Für eine so innovative und wertschöpfende Region wie die unsere ist dies von enormer Bedeutung.» Die Handelskammer setzt sich deshalb engagiert für diese Vorlage ein, damit die Wirtschaftsregion Basel im internationalen Wettbewerb auch zukünftig bestehen kann. Dezidiert abzulehnen sei hingegen die Unternehmensverantwortungs-Initiative, über die nächsten Frühling abgestimmt wird: «Die Auswirkungen der restriktiven Initiative sind für unseren Wirtschaftsstandort verheerend.»

Einen zukunftsweisenden Impuls gibt die Handelskammer zudem mit ihrer Initiative «Are you digital?», die erfolgreich gestartet ist und auch 2018 weitergeführt wird: In einem kurzen Film berichten Handelskammer-Direktor Franz A. Saladin sowie Unternehmer, die «Are you digital?» bereits genutzt haben, wie regionale KMU die Chancen der Digitalisierung nützen und daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln können.