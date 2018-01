New York, New York: Studierende aus der Region Basel schnuppern UNO-Luft

Die Wirtschaftsstudentin Deianira Bütler ist mitten in Reise-Vorbereitungen. Sie fliegt mit elf Kommilitoninnen und Kommilitonen nach New York. Die Studierenden werden im Big Apple die Zeit jedoch nicht mit Sightseeing und Shopping verbringen, sondern als Mitglieder der UNO die Interessen nicht etwa der Schweiz, sondern von Surinam vertreten. An der UN-Simulationskonferenz treffen sich Studenten aus der ganzen Welt. Dort haben sie die einzigartige Möglichkeit, während drei Tagen wie «echte» Diplomatinnen und Diplomaten für eine ihnen zugeteilte Nation zu arbeiten: «Ich freue mich, dass man auf internationaler Ebene über globale Probleme diskutieren kann», sagt Deianira Bütler, die selbst fünf Sprachen beherrscht. «Man erhält neue Perspektiven».

Die Studierenden freuen sich auf ihren Aufenthalt in New York. ©NMUN Delegation DHWB Lörrach

Die Simulationskonferenz zählt zu den grössten und professionellsten Simulationen der Arbeit der Vereinten Nationen (UNO). Im Rahmen dieser agieren studentische Delegationen in der Rolle von Diplomaten und vertreten die Positionen sowie das Interesse eines ihnen zugewiesenen Landes in ausgewählten Komitees.

Man kann nicht nicht kommunizieren

«Für uns als Hochschule ist es wichtig, dass wir die Internationalität unterstützen, ausbauen und prägen», sagt Katarzyna Zukowska-Gagelmann, Wirtschaftsprofessorin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW). Die Studierenden können nicht nur mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern zusammenarbeiten, sie lernen, wie wichtig die Kommunikation und Verhandlungen sind. «Sie werden mit Problemen konfrontiert, die auch in der echten UNO auftreten», so die Wirtschaftsprofessorin. Und müssen lernen, wie man damit umgeht und wie man dank guter Kommunikation doch zum Ziel kommt. Wie im richtigen Leben.

Im zweiten Workshop haben sich die Studierenden mit den Regeln und dem Ablauf der NMUN Konferenz vertraut gemacht. © NMUN Delegation DHBW Lörrach

Nicht allen Studierenden wird diese Ehre zuteil. «Wer dabei sein möchte, muss sich mit einem Motivationsschreiben um einen Platz bewerben», sagt Katarzyna Zukowska-Gagelmann. Zudem spielt der Notendurchschnitt, die Englischkenntnisse und die bereits gemachten internationalen Erfahrungen eine wichtige Rolle. «Wir müssen darauf vertrauen, dass die Studierenden gut im Englisch sind».

Alles wird selbst finanziert

Neben diesen Kenntnissen ist es wichtig, dass die Studierenden gut im Team arbeiten. Organisationstalente sind ebenfalls gefragt. Aus gutem Grund. «Die Studierenden finanzieren die Konferenzgebühren, ihre Reise und den Aufenthalt selbst», erklärt Katarzyna Zukowska-Gagelmann. Das heisst, dass sie Sponsoren für die Finanzierung suchen. Die Ausgaben belaufen sich auf 26'500 Euro, für die zwölf Teilnehmenden.

«Wir sind momentan mitten in den Vorbereitungen», sagt Daneira Bütler. Trotz der vielen Arbeit wirkt sie nicht gestresst, die Vorfreude überwiegt. «Die Suche nach Sponsoren läuft auch auf Hochtouren». Einen grossen Teil haben die engagierten Studierenden schon beisammen - auch dank selbst organisierten Partys. Eines ist klar: Die Studierenden werden dank ihres Engagements eine einzigartige Erfahrung sammeln und mit einem gut gefüllten Rucksack wieder zurückkehren.