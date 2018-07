Newcomer-Messe paper positions zieht positive Bilanz in Basel

Nach Berlin und München ist die Spezial-Messe für Works on Paper in diesem Juni auch in Basel an den Start gegangen. In der ehemaligen Druckereihalle des Ackermannshof zeigten 26 Galerien aus 9 Ländern in der Basel Art Week Entdeckungen und Wiederentdeckungen aus dem Bereich der klassischen Moderne bis zu aktueller Gegenwartskunst.