Nicht anfassen: In Basel wütet die Epidemie der eingeschweissten Biogemüse

Die schlechten kommen ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen

Wir sollen Bio kaufen: Die Auslage mit dem guten Gewissen ist meist zuvorderst, gut sichtbar markiert und die Avocado mit dem grünen Aufkleber fällt einem praktisch in die Hände. Dies ist lobenswert, doch die Sache hat einen Haken, wie der Blick in Basels Supermärkte zeigt. Ob Migros oder Coop: Nur die eine Hälfte der Auslage ist Gemüse, die andere ist Plastik. Und es ist die Bioseite. Wo die Knospe prangt, lagert vor allem Kunststoffmüll. Links die normalen Gemüse in Massenhaltung, rechts die Bio-Seite, ein Meer von einzelverpackten Edelknollen und -Sprossen. Ein knisternder, glänzender See von Wegwerf-Plastik.

Zwei verschiedene Dinge: Bild und Wirklichkeit. Bild:barfi

Das ist in allen grossen Detailhändlern in Basel der Fall, im Denner (der keine Biowaren anbietet) werden die Rübli zu dritt in Styropor gelegt und foliert, die Bananen im Globus, die ein Bio-Aufkleber ziert, sind gar in eingeschweisste Holzkistchen verpackt.

Wer das jetzt blöd findet oder vier Karotten braucht oder nur drei Bananen, hat Pech gehabt und muss sich vom Wühltisch bedienen. Da ist aber nichts mehr bio.

Der Wahn ist nicht auf Früchte und Gemüse beschränkt, denn auch das Rindsfilet ist nach der dritten Folie noch immer nicht ausgepackt, der Lachs klebt fetzenweise an den Trennfolien zwischen den Tranchen, die Kekse sind in der Verpackung noch einmal verpackt und der Zucker wird in einzelnen Portionen verkauft. Mit Plastik-Schleife drum. Am schmerzhaftesten ist es aber, wenn «Naturaplan» oder «Bio» draufsteht.

Lass' uns kochen! Aber Gemüse rüsten, auf keinen Fall. Bild: barfi

Finger weg von meinem Dreck!

Die Ironie dabei ist, dass wir ausgerechnet bei jenen Frischprodukten so auf Jungfräulichkeit bestehen, die wir gerade wegen ihrem Dreck kaufen, eben weil sie nicht gereinigt und desinfiziert wurden, weil auf ihnen die Schnecken noch schleimen durften und die Käfer munter krabbelten. Wir zeigen stolz auf das lampige Salatblatt oder die Delle in der Gurke. Schau, wie natürlich. Und dann soll dieser Original-Zustand in Styroporschalen und Frischhaltefolie für immer bewahrt bleiben.

Ein paar Früchte, ein wenig Plastik, und schon hat man ein vollkommen sinnfreies Set, von dem am Ende das meiste im Müll landen wird. Danke, Coop. Bild: barfi

Wo wir diese Grenze ziehen, ist letzten Endes willkürlich.

Die nicht-biologischen Kollegen der Globus-Bananen zieren Dellen und Verfärbungen, sie krümmen sich in verschiedenste Richtungen. Nicht so die Bio-Vorzeigefrüchte, stramm liegen sie da im Klarsichtgefängnis und strahlen moralische Überlegenheit aus.

Bild: barfi

Angst vor dem Unsichtbaren

Eine Frau erzählt beim mittäglichen Einkauf, sie hätte es lieber, alles wäre verpackt. Sie fürchtet sich vor Hepatitis C, das den Gurken anhaften soll. Oder vor der Spucke der Leute, sie zeigt auf den Blumenkohl in der Plastikschale.

Ähnlich argumentieren auch die Sprecher der Grossverteiler: Das unversehrte Gemüse soll nicht von den Pestiziden und Rückständen der nicht-Bio-Wahre infiziert werden, darum müssen sie in die Folie. Zu ihrem eigenen Schutz. Das Gesetz schreibt es sogar vor: Bioprodukte müssen sich klar vom normalen unterscheiden, weswegen eingeschweisst wird, was nicht einzeln gekennzeichet werden kann.

Doch nur sehr wenige Krankheiten werden durch Gemüseauslagen verbreitet und fremder Händeschweiss, so ecklig er ist, lässt sich leicht abwaschen.

Bild: barfi

Am gefährlichsten sind noch immer die Verpackungen selbst.

Die Schweizer sind zwar Weltmeister im Abfalltrennen, leider produzieren wir laut OECD gleichzeitig auch mehr Müll als alle anderen.

Wir fürchten uns also vor bösen Verunreinigungen, die sich mit etwas kaltem Wasser beseitigen liessen und verkennen dabei die weitaus grössere Gefahr, die wir damit befördern. Plastik, der im Müll landet, ist nicht einfach weg, sondern gelangt nicht selten in den Nahrungskreislauf und irgendwann wieder auf unserem Teller. Bereits jetzt zeigt sich, dass der Kunststoff, den wir produzieren und wegwerfen, weltweit in Form kleinster Partikel im Trinkwasser aufzutauchen beginnt. Laut «The Guardian» ist in Europa bis zu 70% des Trinkwassers mit Plastikrückständen kontaminiert. Andernorts sind es bis zu 90%.

Bananen sind von Natur aus bereits verpackt. Für Bio reicht das nicht. Bild: barfi

Alternativen sind Läden, die grösstenteils oder gar gänzlich auf Verpackungen verzichten, wie sie seit kurzem auch in Basel spriessen. Doch am meisten sind die grossen Supermärkte gefragt. Die Kunden lassen sich leicht umstimmen, wie die Raschelsäckligebühr zeigte: Fünf Rappen und schon sank der Verbrauch über Nacht um mehr als drei Viertel.