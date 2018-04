Nicht sauber: Die Basler Regierung bleibt sich für die miserablen Arbeitsbedingungen ihres Reinigungspersonals zu vornehm

«Hässig bin ich schon darüber, dass die Regierung den parlamentarischen Willen ignoriert», sagt Sara Wyss auf die aktuellste Anfrage von barfi.ch. Die SP-Grossrätin hatte eine Motion eingereicht (Barfi.ch berichtete kürzlich), welche die Regierung aufforderte, eine rechtliche Grundlage zu erarbeiten, so dass das Reinigungspersonal in den «Departementen wo möglich wieder eingegliedert wird.» Anlass dazu waren für Wyss zum einen die Sorge über die schlechten Arbeitsbedingungen für das Reinigungspersonal. «Der Gesamtarbeitsvertrag ist einfach schlecht». Dazu zweifle sie daran, dass das Auslagern der Reinigung wirklich günstiger kommt, wenn eine hohe Qualität eingehalten werden müsse. In ihrer Motion will Wyss aber Ausnahmen zulassen und auch eine «mögliche Zentralisierung des Reinigungsdienstes» zu berücksichtigen.

Keine «hoheitliche» Tätigkeit

Während der Grosse Rat die Motion zwei Mal an die Regierung überwies und sie damit beauftragte, die Wiedereingliederung zu prüfen, werden weiterhin im Kantonsblatt noch diesen April wieder Reinigungsaufträge von den Departementen ausgeschrieben und extern vergeben. Jüngst wurde etwa die Reinigung des Naturhistorischen Museums ausgeschrieben. «Das ist unschön», findet Sarah Wyss. Die Basler Regierung hat kein Herz für Putzfrauen. Sie erklärte die Motion kurzerhand für rechtlich unzulässig, sie schreibt nach einer komplizierten, verfassungsrechtlichen Erklärung: «Die Durchführung von Reinigungsarbeiten ist somit als eine nicht hoheitliche Tätigkeit zu qualifizieren.» Dies, weil die Reinigung der «Bedarfsverwaltung» zuzurechnen sei und da wolle und dürfe man nicht eingreifen.

Schlechte Arbeitsbedingung ihres einfachen Reinigungspersonals, der hohen Regierung zu unwichtig

Ähnlich wie Sarah Wyss erging es Grossratskollege Mustafa Atici. Mit einer Interpellation setzte er sich für das Reinigungspersonal an den Schulen ein. Nach der Schaffung eines neuen Reglements blieb dem Personal weniger Zeit, um die Schulhäuser zu putzen, so dass die Betroffenen teilweise Verwandte mitbrächten, um das Pensum überhaupt schaffen zu können. Auch Atici biss auf Granit. Die Basler Regierung beschied ihm: «Die Zumutbarkeit des Einsatzes müssten die beauftragten Firmen in «Absprache mit ihren Angestellten sicherstellen». Dazu seien keine Meldungen eingegangen, dass die Zeit nicht reiche.

Weiterhin externe Aufträge

Die Frage, ob die Verwaltung weiterhin externe Aufträge erteilen sollte, während die Regierung doch die Wiedereingliederung des Reinigungspersonal abklären müsste, sagt Jakob Gubler von der Staatskanzlei, dass einer Motion «keine aufschiebende Wirkung» zukomme. Darum bleibe bis zur Vorlage des neuen Gesetzes alles, wie es ist. Der Zoff ums Reinigungspersonal wirft ein schräges Licht auf den Stadtkanton, der sich sonst gerne grosszügig und sozial gibt. Vor der eigenen Türe sich aber buchstäblich einen Dreck für die Bedingung des Putzpersonals kümmern will. Sauber?