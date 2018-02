Nichtraucher über Nacht! Am Bahnhof SBB hat sich's ausgepafft

Es klang wie ein lauwarmer Neujahrsvorsatz: Die SBB hat genug von Zigistummeln und dicker Luft in ihren Bahnhöfen. Darum will die Bahngesellschaft ab morgen das Rauchen sein lassen. Basel hat dabei bei diesem Testbetrieb das kurze Streichholz erwischt: Von den verschiedenen Versionen, die gestestet werden, bekam Basel das restriktivste Modell aufgebrummt. Ab morgen, dem 1. Februar, ist der ganze Bahnhof SBB komplett rauchfrei. Eine Pilotphase von 12 Monaten, wie es von Seiten der SBB heisst. Drei Abstufungen werden dabei getestet: ein vollständig rauchfreier Bahnhof (Basel SBB, Nyon und Zürich Stadelhofen); Raucherzonen auf den Perrons wie in Deutschland (Bellinzona); oder Raucherlounges in Zusammenarbeit mit Swiss Cigarette, einem Verbund von internationalen Tabakmultis (Neuenburg). Von «rauchfreien Zonen» spricht das Infoplakat. Gemeint ist damit aber: der ganze Bahnhof. Damit gemeint sind auch alle Formen des elektronischen Zigarettenersatzes.

Rauchen als Sicherheitsrisiko. Schluss damit, meint die SBB.

Neue Aschenbecher, günstig abzugeben

Der Unterschied zwischen diesem Pilotversuch und dem Neujahrsvorsatz ist jener, dass man beim gewöhnlichen Silvestergelübde nach wenigen Monaten gewöhnlich wieder am Glimmstängel hängt. Nicht so bei diesem Test. In der Nacht von heute auf morgen werden die erst vor wenigen Jahren installierten, stehlenförmigen Aschenbecher verschwinden. Abgeschraubt, weggebracht, auf Nimmerwiedersehen, abgesehen von zwei oder drei Stück an den Eingängen. Die über Nacht unnütz gewordenen und damit überzähligen Aschenbecher kommen an den Testbahnhöfen mit Raucherzonen zum Einsatz. Die befragten SBB-Angestellten sind sich sicher: Die kommen nicht wieder.

Ob die fehlenden Aschenbecher ausreichen, um paffende Pendler vom Rauchen abzuhalten? Bisher deutet wenig auf das kommende Verbot hin. Die Plakate an den Eingängen sind leicht zu übersehen, weitere Massnahmen sind nicht zu entdecken. Von den befragten Rauchern auf der Passerelle hat auch kaum einer vom drohenden Verbot Notiz genommen. Und kaum einer hat vor, morgen von sich aus das Laster sein zu lassen. Bussen seien laut SBB keine vorgesehen. Wer soll sie also daran hindern?

Nicht alle wollen Polizist spielen

Der ICE nach Zürich steht am Perron, die letzten Zigis werden hastig geraucht und mit dem Fuss vor der Tür zerdückt, ein Bein bereits im Waggon. Ein Kondukteur zuckt mit den Schultern. Wirklich, rauchfrei? Für ihn ist das Verbot zweitrangig: «Ich bin Nichtraucher, wohlverstanden, aber das Rauchen hat mich nie gestört. Was ist mit dem Alkohol? Das ist das wahre Problem!» Seine Kollegin ist unschlüssig. Beide fühlen sich jedenfalls nicht in der Pflicht, renitente Raucher auf ihrem Perron zurechtzuweisen, die beim Umsteigen in den Fernzug noch kurz ein paar Lungenzüge nehmen. Es sei ja gar nicht klar, wo man an diesem Bahnhof nun drinnen oder draussen sei.

Für die Bahnhofsangestellten ist auch unklar, wer das Verbot durchsetzen soll. «Ich? Ich bin doch kein Polizist!», sagt ein Angestellter in leuchtgelber Jacke. «Ich rechne nicht damit, dass das einschlägt», da ist er sich sicher. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Zwei Herren in orangenen Arbeitsvesten gesellen sich dazu, sie sehen das anders: «Ja klar, die werden wir sofort festnehmen und aus dem Bahnhof werfen. Hochkant, gleich hier vom Perron aus, jawoll!» Und ziehen lachend weiter. Vom strickten Rayonverbot halten die meisten Befragten nichts, das Zonenmodell wie in Bellinzona ist bereits jetzt, noch bevor der Versuch überhaupt begonnen hat, für viele der bessere Vorschlag.

Das Verbot gilt übrigens auch für die Mieter auf der Passerelle. Also ist ab morgen Schluss mit der traditionellen Pendler-Kombi «Kafi-Zigi» beim Café Spettacolo. Und damit trifft es auch eine der zwei empfindlichsten Stellen: Das verrauchte Bahnhofsbistro ist eine Tradition, ja ein bereits zur Unkenntlichkeit gestutztes Kulturgut, dessen Verlust nicht wenige schmerzt. Auch die Not-Zigi beim Umsteigen zwischen zwei längeren Zugfahrten ist für viele nicht wegzudenken. Eines ist sicher: Sollte sich das rigorose Basler Modell durchsetzten, werden die SBB-Angestellten auf dem Perron mit Augenzudrücken nicht mehr nachkommen.