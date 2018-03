Niki Lauda ist zurück in Basel: Schafft es seine Fluggesellschaft im dritten Anlauf?

Mitte Dezember war das Grounding der «Niki Luftfahrt» Tatsache. Und jetzt, nur drei Monate später, meldet sich Niki Lauda mit seiner neuen Fluglinie zurück. «Laudamotion» heisst diese – nach dem Vor- steht nun also wieder der Nachname des berühmten Ex-Rennfahrers als Brand. Die neue Fluggesellschaft soll genau da anknüpfen, wo die alte aufgehört hat. Wie schon der Vorgänger wird auch «Laudamotion» vom Flughafen Basel-Mulhouse abfliegen. Zwei Destinationen sind bis jetzt geplant: das spanische Palma de Mallorca und Heraklion in Griechenland.

Noch zeigt die Internetseite nur das Logo. Erste Flüge können schon über Condor gebucht werden.

Los geht das neue Flugabenteuer des Österreichers in Basel am 27. April. Ab dann soll täglich nach Mallorca geflogen werden. Ehrlich gesagt, hat Basel nicht darauf gewartet, denn das gleiche Angebot bieten schon easyJet, Eurowings und TUIfly. Das verrät der Sommerflugplan des Euroairport.

Beim zweiten Flugziel wird «Laudamotion» etwas weniger Konkurrenz haben. Nach Heraklion verkehrt TUIfly täglich und Small Planet einmal in der Woche. Laudas Fluggesellschaft will den griechischen Ferienort ab Ende Juni zweimal wöchentlich anfliegen.

Braucht es Laudamotion?

Mit zwei Destinationen, die wahrlich nichts Besonderes sind, will Lauda sich wieder im internationalen Flugzirkus positionieren. Erste Flüge können schon jetzt über den Partner Condor, Teil der Thomas Cook Gruppe, gebucht werden. Dort zeigt sich: Zumindest preislich kann der Niki-Nachfolger zur ernsthaften Konkurrenz werden. Während man bei Easyjet Ende April für einen Flug nach Mallorca bis zu 260 Franken hinblättert, bietet Laudamotion den gleichen Flug ab 60 Euro an.

Obwohl das Angebot der neuen Fluggesellschaft ab Basel noch recht karg ist, lassen vor allem die niedrigen Preise darauf hoffen, dass dieses künftig noch ausgebaut wird. Euroairport-Sprecherin Vivienne Gaskell meint dazu: «Andere Destinationen sind im Gespräch, spruchreif ist allerdings noch nichts.» Beim Euroairport sei man vor allem erleichtert, dass Laudamotion die durch die Air Berlin-Insolvenz ausfallenden Flüge nach Mallorca kompensieren kann. So können 2018 gleich viele Flüge an diesen Ferienort anbieten wie letztes Jahr.

Anfang Juni startet Laudas Fluglinie ebenfalls ab Zürich, mit weit mehr Destinationen im Gepäck: Mallorca, Ibiza, Fuerteventura, Lanzarote, Korfu, Heraklion, Rhodos, Olbia und Lamezia Terme.

Dritter Anlauf für Niki Lauda

Der dreifache Formel-1-Weltmeister ist schon seit 1979 im Fluggeschäft tätig. Die damals von ihm gegründete «Lauda Air» existierte bis 2002, als die Marke von «Austrian Airlines» übernommen wurde. Ende 2013 wurde sie in «Austrian myHoliday» umgetauft. Kurz nach der Übernahme durch Austrian Airlines, hatte Lauda die Möglichkeit Mehrheitsanteile an der insolventen Aero Lloyd zu übernehmen. Das tat er auch und gründete daraufhin Ende November 2003 die «Niki Luftfahrt». Schon von Beginn an existierte eine enge Zusammenarbeit mit Air Berlin. Im 2010 stockte Air Berlin ihren Anteil an Niki auf 49,9 Prozent auf, mit der Option zur vollen Übernahme. Nur ein Jahr später gab Lauda seine restlichen Anteile an die Berliner Fluggesellschaft ab. Mit der Insolvenz von Air Berlin war es Niki Lauda wieder möglich «Niki» zurückzukaufen, um mit «Laudamotion» wieder durchzustarten.

