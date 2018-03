Nordwestschweiz: Einschränkungen an Wochenenden wegen Instandsetzung Strassentunnel

Die Züge der Regio-S-Bahnlinie S1 (Basel SBB–Laufenburg/Frick) umfahren den Bahnhof Muttenz via Rangierbahnhof und halten darum nicht in Muttenz. Die Reisenden benutzen die S3-Züge (Porrentruy–Basel SBB–Olten) bis Basel oder Pratteln und steigen dort auf die S1 um. Die Interregio-Züge der Linie 26 (Basel–Gotthard) und die Intercity-Züge der Linie 21 (Basel–Tessin) fallen zwischen Basel und Olten aus. Zudem kommen verschiedene Fernverkehrszüge an diesen Wochenenden um bis zu 10 Minuten später in Basel an als gewohnt. Die SBB bittet die Reisenden, vor der Reise den Online-Fahrplan oder die SBB-Mobile-App zu beachten. Der Online-Fahrplan ist aktualisiert.

Das Bundesamt für Strassen (ASTRA) setzt im Rahmen des Erhaltungsprojekts Schänzli den Abschnitt der A2 zwischen dem Anschluss Muttenz-Süd und der Verzweigung Hagnau umfassend instand. Die Arbeiten im Umfang von 240 Millionen Franken dauern von Ende Januar 2017 bis Ende 2021. Teil des Projekts ist der Abbruch und Neubau des Strassentunnels Hagnau, welcher die Bahnstrecke Basel–Muttenz unterquert. Um Bahnstrecke und den Tunnel für diese Arbeiten abzusichern, nimmt das Bauteam ab März 2018 umfangreiche Pfahlarbeiten vor und baut schrittweise Hilfsbrücken unter die betreffenden Gleisabschnitte ein.

Auf der Strecke Basel–Muttenz sind deshalb während folgenden sieben Wochenenden nur eines von drei Hauptgleisen betrieblich nutzbar – mit entsprechenden Auswirkungen auf den Fahrplan:

Samstag, 24., und Sonntag, 25. März

Samstag, 7., und Sonntag, 8. April

Samstag, 14., und Sonntag, 15. April

Samstag, 21., und Sonntag, 22. April

Samstag, 28., und Sonntag, 29. April

Samstag, 5., und Sonntag, 6. Mai

Samstag, 12., und Sonntag, 13. Mai

Weitere Informationen zum Erhaltungsprojekt Schänzli des ASTRAs erhalten Sie hier.