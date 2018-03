Novartis-Eingänge von Erdogan-Gegnern blockiert

Die Novartis hat vier Produktionsstandorte in der Türkei und beschäftigt 2400 Mitarbeitende, schreiben die Aktivisten in einer Mitteilung. Das Pharmaunternehmen habe Millionenbeträge in diese Standorte investiert und erwirtschafte somit einen Gewinn von über einer Milliarde.

Weiter prangern die Erdogan-Gegner die Teilnahme der Novartis in einer Imagekampagne für die Türkei an. Mit der Kampagne, organisiert von der türkischen Exportvereinigung, sollte im April 2017 die Attraktivität der Türkei als Wirtschaftsstandort angepriesen werden. Ebenfalls involviert waren Unternehmen wie Nestlé oder Samsung.

Somit würden gewinnorientierte Firmen wie die Novartis, aber auch ABB, UBS oder Credit Suisse, das türkische Regime und seine Kriege mitfinanzieren. Besonders der Angriffskrieg in kurdischen Gebieten sowie die Besetzung Afrins sei somit vom Pharma-Riesen mitzuverantworten.

Mehr zum Thema:

