Novartis-Entlassungen: Gibt es die versprochenen Jobs überhaupt?

Mitte Mai gab der Pharmakonzern bekannt, dass rund 500 Stellen im Raum Basel gestrichen würden. Im Gegenzug versprach der Konzern, 350 neue Stellen zu schaffen. Heute reichten Vertreter der Mitarbeiter des Konzerns und der Gewerkschaft Unia symbolisch die in kurzer Zeit gesammelten 1165 Unterschriften ein, um darauf hinzuweisen, dass am Freitag die Frist abläuft und Antworten gefördert sind. Es geht nicht nur um entlassene Menschen, sondern auch um die Frage, ob das Versprechen der 350 Jobs überhaupt ernsthaft war.

Zwei mögliche Lösungen

Für Mitarbeiter und Unia sind zwei Lösungen denkbar: Entweder sieht man von den Entlassungen ganz ab oder der Konzern bildet die Betroffenen so aus, dass sie in die 350 neu geschaffenen Stellen eingegliedert werden können. Brigitte Martig, Präsidentin der Unia Nordwestschweiz und im Finanzcontrolling der Novartis beschäftigt, sagt: «Konkret weiss man nichts.» Der Konzern soll darlegen, wo, wie und wann diese Stellen geplant seien. Die Forderung nach Transparenz wurde heute Mittag vor dem Haupteingang am Novartis Campus mehrfach laut.

Und plötzlich ist langfristige Planung möglich

«Ein Konzern wie die Novartis kann sich das leisten, und bis 2019 ist genug Zeit für entsprechende Massnahmen,» hält Brigitte Martig weiter fest. Die Zahlen sprechen für sich: Novartis verzeichnete auch nach einem leichten Rückgang 2016 noch einen Reingewinn von fast 7 Milliarden Dollar. Dass nach den plötzlichen Entlassungsplänen nun langfristige Planung möglich sei, stösst vielen sauer auf. Erst der Abbau aus dem Handgelenk, für den Aufbau hat man dann Zeit, Geld und Musse, so scheint es.

Die Überbringerin. Brigitte Martig hat 1165 Mitarbeitende hinter sich. Bild: barfi

«unschöne Erinnerungen»

Felix Diem, Chemikant und Vize-Präsident Novartis-PV GAV: «Der Plan ruft unschöne Erinnerungen an die Restrukturierungen 2011 wach.» Thomas Bösch, Chef der Personalwesen Novartis Schweiz, sieht die Firma in Veränderungsprozessen, auf welche man eben reagieren müsse. Da gehören auch Schliessungen und Restrukturierungen dazu. Doch dies ist für die Protestierenden nicht das Problem. «Natürlich sind Veränderungen normal, aber wir vermuten hier, dass es bessere Lösungen geben müsste, als langjährige Mitarbeiter auf die Strasse zu setzen.» Bei den 350 Stellen handelt sich laut Novartis «um High-Tech-Jobs mit hoher Wertschöpfung,» weshalb eine Umschulung nicht in jedem Fall möglich sein dürfte. Jedoch hält Martig daran fest, dass unabhängig davon «bis 2019 genug Zeit ist, für die Leute neue Abteilungen und Aufgaben zu finden.» Martig meint weiter: «Das schlimmste Szenario wäre, wenn 500 Leute entlassen würden und später 500 neue eingestellt.»

Nun ist die Kiste bei ihm: Thomas Bösch verspricht Antworten. Bild: barfi

Wie die Vorschläge der Initianten aufgenommen und umgesetzt werden, wird man vielleicht bald erfahren. Am Freitag werden die entsprechende Vorschläge der Personalvertretungen zur Prüfung und Beantwortung überreicht.