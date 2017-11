Novartis-Mittel in Grossbritannien in der Kritik

Wie aus dem Fachbeitrag von David Hambleton, Leiter einer regionalen sogenannten "Clinical Commissioning Group" (CCG), hervorgeht, planen 12 dieser CCGs Roches Avastin künftig als die bevorzugte Therapie anzubieten - auch wenn das Mittel in dieser Indikation nicht lizensiert sei.

Diese CCGs können von Krankenhäusern, General Practitioners oder auch von privaten Einrichtungen gebildet werden. Sie sind für die Sicherstellung der Versorgung zuständig. Sie sind sowohl Finanzierungsträger als auch Leistungserbringer.

Wie es in dem Beitrag weiter heisst, könne damit den Patienten nicht nur eine grössere Auswahl an Behandlungsmöglichkeiten geboten werden. Vielmehr könnte auch so der Kostenaufwand für das britische Gesundheitssystem NHS in den kommenden fünf Jahren um umgerechnet bis zu 15 Millionen Euro gesenkt werden.

In einer Stellungnahme, die der Finanznachrichtenagentur AWP vorliegt, äussert Novartis Zweifel daran, ob die Entscheidung der CCGs, Avastin künftig als bevorzugte Behandlung einzusetzen, mit dem britischen und europäischen Regelwerk vereinbar ist, das unter anderem darauf ausgerichtet ist, Patienten durch eine gezielte Behandlung zu schützen. So dürfe ein nicht lizensiertes Mittel nur dann für andere Indikationen eingesetzt werden, wenn damit ein grosser medizinischer Bedarf gestillt werde.

Zudem hebt Novartis in der Stellungnahem hervor, dass nicht lizensierte Mittel nicht den gleichen regulatorischen Weg durchlaufen sind, wie die speziell zugelassenen Behandlungsmethoden.