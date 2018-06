Novartis Schullabor empfängt hunderttausendsten Besucher

Im Anschluss wurde die Klasse zu einem festlichen Mittagessen eingeladen, das passend zum Anlass vom Stil der molekularen Küche inspiriert war.

100'000 Schülerinnen und Schüler

«Es freut uns ausserordentlich, dass wir in den vergangenen 25 Jahren über hunderttausend Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die Welt der Naturwissenschaften vermitteln konnten», sagte Matthias Leuenberger, Novartis Länderpräsident Schweiz. «Für den Denk- und Werkplatz Schweiz ist es ausserordentlich wichtig, den Wissensdurst und das Interesse an Naturwissenschaften bei den Jugendlichen zu wecken. Es ist daher erfreulich, dass weitere Schweizer Unternehmen dem Beispiel von Novartis gefolgt sind und ähnliche Einrichtungen für Jugendliche und Schulklassen betreiben.»

Novartis Schullabor

Das Novartis Schullabor wurde 1993 als erste Einrichtung dieser Art in der Schweiz eröffnet. Über die vergangenen 25 Jahre hat das Schullabor jährlich rund 4000 Jugendlichen spannende Einblicke in das naturwissenschaftliche Denken und Arbeiten vermittelt. Schulklassen aus der ganzen Schweiz und dem benachbarten Ausland haben die Möglichkeit, in einer modern eingerichteten Forschungsumgebung Experimente in der Chemie, Biologie und Medizin durchzuführen.

Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums hat das Schullabor für 2018 ein vielfältiges Jubiläumsprogramm zusammengestellt, das all jene ansprechen will, die sich für praktische Experimente interessieren: https://www.novartis.ch/de/community/schullabor