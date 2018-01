Novartis Schullabor feiert 25-jähriges Bestehen

Inspiriert durch ähnliche Initiativen im Ausland wurde das Novartis Schullabor 1993 als erste Einrichtung dieser Art in der Schweiz eröffnet. Mittlerweile sind weitere Unternehmen dem Beispiel von Novartis gefolgt und betreiben ähnliche Einrichtungen.



Das Schullabor wurde in ein Laborgebäude im Werksgelände Klybeck in Basel integriert, um den Kontakt zwischen der Lehrerschaft, den Jugendlichen und den Mitarbeitenden des Unternehmens zu fördern. Das moderne Labor verfügt über 24 Praktikumsplätze für Schulklassen der Mittel- und Oberstufe und bietet einfache bis anspruchsvolle Experimente.



Ebenfalls angeboten werden Workshops für Lehrkräfte. Hier liegt der Fokus auf Experimenten, die sich für die Durchführung im Schulzimmer eignen. Zusätzlich unterstützt das Schullabor ebenfalls individuelle Forschungsprojekte von Jugendlichen für Maturaarbeiten und Wettbewerbe wie "Jugend forscht" oder die "Biologie/Chemie-Olympiade".



Seit seiner Gründung stösst das Novartis Schullabor auf grosses Interesse. Im Sommer wird das Schullabor voraussichtlich seinen hunderttausendsten Teilnehmer begrüssen dürfen.