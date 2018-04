Novartis Schweiz feiert «Tag der Partnerschaft» im ganzen Land

Mehr als 2400 Mitarbeitende werden dabei in und um Basel in verschiedenen Projekten aktiv. Insgesamt unterstützen über 23 900 Novartis Mitarbeitende auf sechs Kontinenten und in 58 Ländern gemeinnützige und lokale Organisationen und leisten dabei gemeinsam mehr als 191 200 Stunden soziale Arbeit in ihren Gemeinden.

"Unser ‹Tag der Partnerschaft› ist eine hervorragende Gelegenheit für unsere Mitarbeitenden, direkt in ihren Gemeinden Gutes zu tun", sagt Matthias Leuenberger, Länderpräsident von Novartis Schweiz. "Alle Beteiligten freuen sich jedes Jahr aufs Neue, Zeit mit lokalen Organisationen und in verschiedenen Projekten zu verbringen – nicht zuletzt auch, weil diese gemeinsamen Events den den Kontakt zu unseren lokalen Nachbarn stärken."

In der Schweiz widmen sich die Mitarbeitenden an fünf Standorten und in Zusammenarbeit mit über 170 Organisationen unter anderem folgenden Tätigkeiten:

Kinderbetreuung und Aktivitäten/Ausflüge mit Kindern

Seniorenbetreuung und Aktivitäten/Ausflüge mit Senioren

Handwerkliche Arbeiten zum Erhalt respektive zur Umgestaltung von Institutionen

Landschaftspflege und Umweltschutz

