Novartis ernennt Elizabeth Barrett zur Chefin Onkologie

Vasant (Vas) Narasimhan, designierter CEO von Novartis, sagte: "Liz ist eine sehr erfahrene und anerkannte Führungskraft im Onkologiegeschäft mit einem beeindruckenden Erfolgsausweis beim Aufbau von Geschäftsorganisationen in den USA, Europa und weltweit: Sie war entscheidend beteiligt an der Einführung neuer kommerzieller Modelle, beim Vorantreiben von Innovationen in enger Partnerschaft mit Forschung und Entwicklung, und bei der Entwicklung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Ihre langjährige Erfahrung im kommerziellen Bereich der Pharmaindustrie, ihre Marketingfähigkeiten und ihre langfristige Sichtweise machen Liz zu einer idealen Ergänzung für die Weiterentwicklung unseres Onkologiegeschäfts. "

Elizabeth Barrett kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, bald für Novartis, einem anerkannten Pionier in der Onkologie, zu arbeiten. Ich möchte diese einflussreiche Führungsrolle dazu nutzen, transformative Fortschritte in der Onkologie voranzutreiben."

Frau Barrett war in Ihrer bisherigen Karriere in zahlreichen Führungspositionen in der Pharmaindustrie und im Konsumgütersektor tätig. In ihrer derzeitigen Rolle bei Pfizer leitete sie das Onkologiegeschäft während einer signifikanten Wachstumsphase, die in weniger als drei Jahren erreicht wurde. Bevor sie 2009 zu Pfizer kam, arbeitete sie bei Cephalon, Inc. und Johnson & Johnson. Sie begann ihre Karriere 1984 bei der Kraft Foods Group, Inc.

Frau Barrett ist US-Bürgerin und hat in den USA und Europa gelebt und gearbeitet. Sie erwarb einen MBA in Marketing von der Saint Joseph's Universität in Philadelphia und einen BSc in Business Administration von der University of Louisiana.

Novartis gab heute auch bekannt, dass Robert Kowalski, Leiter Global Regulatory Affairs, mit Wirkung zum 1. Februar 2018 die ad interim Führung der Global Drug Development Organisation übernehmen wird. Dr. Kowalski ist seit Februar 2016 Leiter des Bereichs Global Regulatory Affairs bei Novartis und hatte eine wichtige Führungsrolle bei der Zulassung von mehreren bahnbrechenden Medikamenten - einschliesslich unserer revolutionären CAR-T-Therapie Kymriah. Die definitive Ernennung des Leiters oder der Leiterin der Global Drug Development Organisation wird zu gegebener Zeit erfolgen.