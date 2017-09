Novartis halten sich besser als Gesamtmarkt

Am Montagmorgen hatten die Basler für viele überraschend einen baldigen Wechsel an der Konzernspitze angekündigt. Händlern zufolge könnte der Wechsel an der Konzernspitze auf bevorstehende grössere Veränderungen hindeuten. Davon gehe Fantasie für die Aktien aus.

Die Novartis-Aktien geben am Montag bis um 9.30 Uhr um 0,3 Prozent auf 80,60 Franken nach. Gehandelt wurde ein Zehntel eines durchschnittlichen Tagesvolumens. Der Gesamtmarkt SMI steht derweil, der Nordkorea-Krise geschuldet, mit minus 0,50 Prozent noch tiefer.