Novartis kommt bei Hautkrebs-Mitteln voran - Rückschlag für Roche

National konnte der FC Basel letzte Saison alles gewinnen, was es zu gewinnen gab. Nach was also sehnt sich das rotblaue Herz? Es sind die magischen Nächte in der Champions League. Nächsten Dienstag startet der FC Basel in die aktuelle Champions League-Kampagne. Diese beginnt man gleich gegen einen grossen Gegner: Manchester United. Wir schauen zurück auf eine ganz spezielle Nacht und eine spontane Freudenfeier auf dem Barfi.