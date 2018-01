Novartis plant offenbar Teilverkauf von US-Generikageschäft

Als die Fasnacht noch Fastnacht hiess, spielte das Wurzengraber-Kämmerli als Kleinbasler Gesellschaft für das Gesellige eine wichtige Rolle bei der Entstehung der drey scheenschte Dääg, so wie wir sie kennen. Noch heute zieht die Gesellschaft mit Hut und Tanne an ihrem Heere-n-Oobe durchs mindere Basel. Morgen ist es wieder so weit.