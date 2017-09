Novartis schenkt Basel einen Hafenkran für den Klybeckquai

Mit der Schenkung eines Hafenkrans aus dem im Jahr 2010 stillgelegten Hafen St.Johann durch die Novartis an die Stadt Basel kann ein Stück Hafenkultur erhalten werden. Der Kran wurde am Klybeckquai ca. 300 Meter nördlich der Dreirosenbrücke am Schnittpunkt Uferstrasse / Altrheinweg von August - September 2017 wieder aufgebaut. Heute wird er von Novartis offiziell an den Kanton übergeben. Der Kran war bis zum Jahr 2010 im ehemaligen Hafen St. Johann in Betrieb und wurde danach so demontiert und eingelagert, dass ein Wiederaufbau an einem damals noch nicht in Aussicht stehenden Standort möglich war.



Novartis und der Kanton Basel-Stadt sind gemeinsam bestrebt, das Kleinbasler Rheinufer als durchgehende Rheinpromenade einladend zu gestalten und damit das Klybeck-Areal mit dem Rhein in einen funktionalen Zusammenhang zu bringen. Die Werkareale von BASF und Novartis im Klybeck werden in Zukunft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt für industrielle Zwecke benötigt und sollen im Rahmen der Arealentwicklung „klybeckplus“ schrittweise für die Bevölkerung geöffnet werden. Als attraktive Landmarke steht der Kran heute an dem Ort, wo die verlängerte Mauerstrasse an den Rhein führen wird.



Die Schweizerischen Rheinhäfen unterstützten die Remontage des Hafenkrans partnerschaftlich. Auch aus Sicht der Kantonalen Denkmalpflege ist die Platzierung des Hafenkrans am Klybeck-quai als Reminiszenz an die Hafenwirtschaft sehr zu begrüssen.



Der Wiederaufbau des ehemaligen Hafenkrans ist der erste Schritt zur Schaffung eines attraktiven Aufenthaltsbereiches am Übergang des Altrheinwegs zur Uferstrasse. Die Idee, dazu den Kran als Bar / Restaurant zu nutzen, geht auf eine Initiative von Simon Lutz zurück. Als künftiger Betreiber erarbeitet er zur Zeit ein Nutzungskonzept.