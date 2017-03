Nur 78 Asylgesuche in beiden Basel im Februar

In Baselland gingen im Februar 33 neue Gesuche ein. In Basel-Stadt waren es 45. Zu den Gesuchen gehörten im Baselbiet auch 12 Geburten. In der Stadt kamen vier Babys von Asylsuchenden auf die Welt. In der Stadt zählte das Bundesamt für Migration 82 Abgänge. 24 Flüchtlinge davon sind «unkontrolliert» abgereist. In Baselland wurden 58 Gesuche abgewickelt und es kam nur zu 8 «unkontrollierten» Abreisen. Am meisten neue Flüchtlinge zählten die Städte Bern und Zürich mit um die 200 Gesuchen.