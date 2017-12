Nur für kurze Zeit: Pop Up-Shop der Jobfactory in der Falknerstrasse/Gerbergasse

Die Jobfactory ist jetzt auch mitten in der Stadt, aber nur für kurze Zeit. Im ehemaligen «Schuh Müller» an der Gerbergasse/ Falknerstrasse werden Schnäppchenjäger fündig. Geplant war dies nicht, suchte die Jobfactory doch nur eine Möglichkeit, ein E-Bike auszustellen. «Die Möglichkeit für den Laden ergab sich ganz spontan», sagt Helene Schepperle, Marketingverantwortliche bei Jobfactory. Man hätte bei Herrn Müller vom gleichnamigen Schuhhaus angeklopft und nach der Möglichkeit gefragt, ein Veo E-Bike zu Werbezwecken ins Schaufenster zu stellen. Da die Liegenschaft an der Falknerstrasse 36 erst ab Anfang nächsten Jahres für einen neuen Mieter umgebaut wird, erhielt die Jobfactory das noch viel interessantere Angebot eines Popup-Ladens.

Was ist die Jobfactory? Die Basler Jobfactory bietet Jugendlichen eine Perspektive und soziale Innovationen. Jungen Menschen ohne Arbeit und Ausbildung werden 130 Arbeitsstellen in Form von Berufspraktika in 17 verschiedenen Arbeitsbereichen angeboten. Dies ermöglicht den Jugendlichen den direkten Einstieg ins Berufsleben und verstärkt ihre Chance auf beruflichen Erfolg. Über 200 von ihnen qualifizieren sich durch das Berufspraktikum für die Lehre.

Nur für kurze Zeit und noch bis Samstag, 30. Dezember, gibt es im Popup-Shop von Kleidung über Bürsten bis zu Trinkbechern zu kaufen. Viele Artikel und unschlagbare Preise: Von einem bis dreissig Franken kosten die Produkte. Das Geschäft scheint zu Laufen: Beim Besuch von barfi.ch war der Laden voller Kunden.

Öffnungszeiten Mi, 10 – 19 Uhr Do, 10 – 20 Uhr Fr, 10 – 19 Uhr Sa, 10 – 18 Uhr

Daneben sind auch Veo E-Bikes erhältlich, die in der eigenen Fabrikation in Münchenstein individuell pulverbeschichtet und aufgebaut werden. Vom Rahmen über den Motor bis zum Akku werden ausschliesslich hochwertige und langlebige Komponenten verwendet. Für die Velos muss man etwas tiefer in die Tasche greifen. «Bei etwas weniger als 3000 Franken fangen die Preise an», sagt Julian Meier, der für die E-Bikes zuständig ist. Dafür erhalte man aber auch Schweizer Qualität von A-Z.