Nur nicht vorschnell schiessen! Miklos von Bartha über das Kunstmuseum, Basler Galerien und Wildschweinjagd

Das Kunstmuseum Basel hat schlechte Nachrichten: In der Kasse fehlen ein paar Millionen. Aufgrund von Fehlkalkulationen zum Neubau hinken die Besucherzahlen merklich hinter den Erwartungen zurück und auch die Einnahmen von denen, die kommen, fallen geringer aus. Zudem wird gemunkelt, der Museumsshop sei falsch platziert. Nun muss sich Joseph Helfenstein um das Problem kümmern. Sollte das Loch nicht gestopft werden, so der Direktor, der dem Museum erst seit einem Jahr vorsteht, werde das Museum seinen Auftrag kaum in der vorgesehenen Form erfüllen können.

Natürlich ist das Öl ins Feuer all jener, die behaupten, das schon immer gewusst zu haben, die den Neubau für überrissen hielten. Zudem hagelte es Kritik am Bauwerk eröffnet wurde und es kam zu zahlreichen, nicht unbedeutenden Personalwechseln von der Führung bis in die Kuratorenteams.

Nun meldet sich ein Basler Galerist, der die Kunstszene in der Stadt seit über vierzig Jahren kennt und geprägt hat, und möchte für das Museum und die Kunststadt Basel eine Lanze brechen. Seine Forderungen: Politikern auf die Finger schauen, das Kunstmuseum arbeiten lassen, und nicht zu schnell schiessen.

Miklos von Bartha gründete in Basel 1970 mit seiner Frau Margareta die Galerie von Bartha, die seit 2007 sein Sohn Stefan am Kannenfeldplatz erfolgreich weiterführt. Ein weiterer Sohn, Niklas, ist in London tätig. Wir sitzen in einem Restaurant im Norden Basels. Auf dem Teller: Ein Wildschwein, das er selber geschossen hat.

«Selbstverständlich hat die Stadt etwas zum Museumsbetrieb zu sagen, aber man sollte Leute einsetzen, die von der Sache etwas verstehen. Im Moment ist das nicht so, diese Leute haben ihr eigenes Departement nicht im Griff. Das finde ich nahezu skandalös,» meint Miklos von Bartha. Er kennt Helfenstein und vertraut dem neuen Team völlig. Die Kritik kann er nicht nachvollziehen: «Man soll unglaublich glücklich sein über den Neubau. Nur glücklich! Aber es wird immer reklamiert. Der Boden sei nicht gut, das Licht, die Mauern, das Treppenhaus… Nein, es ist ein ganz hervorragendes Gesamtkunstwerk.»

Von Bartha weiss allerdings aus eigener Erfahrung als Kunsthändler, dass sich das Publikum verändert hat. Er merkt das in den eigenen Galerieräumen: «Die Zeiten wie in den 70er Jahren, als am Wochenende ganze Familien mit Kindern in die Galerie kamen, das ist vorbei.» Sind sie ins Museum abgewandert? «Nein, nein. Es ist einfach weniger Kunstinteresse vorhanden. Weniger Leute allgemein,» wie der Galerist feststellt. Das bekommen auch die Museen zu spüren und sie müssen sich also glücklich schätzen, wenn die Zahlen gleich bleiben statt sinken. Die Rechnung der ehemaligen Leitung des Kunstmuseums, dass mit einem Drittel mehr Ausstellungsfläche auch ein Drittel mehr Besucher kommen würden, war, gelinde gesagt, kühn. Doch nachgefragt hat niemand. Erst bauen, dann schauen. Viele, die bei dieser Rechnung dabei waren, sind inzwischen über alle Berge.

Für das Loch in der Museumskasse muss nun dennoch einiges an Stopfgarn gesucht werden, das findet auch Miklos von Bartha. Und auch, dass es unnütz sei, jetzt Schuldige statt Lösungen zu suchen. Im Sinne hat man da, wie in Basel so oft, eine Mischung aus Beiträgen von privater und von öffentlicher Hand.

Die Kombination von Geld und Museum werde oft falsch aufgefasst: «Man möchte gerne mehr Zuschauer und grössere Umsätze und einen Gewinn erwirtschaften. Das ist von vornherein schon falsch. Eine Kunstinstitution ist nicht da, um Gewinn zu erwirtschaften.» Das Loch zu stopfen bedeutet allerdings nicht, einfach kostspielige Geschenke zu machen: «Sehen Sie, ich bin ein gestandener Kapitalist. Man muss investieren, aber die linken Modelle funktionieren nicht. Klar, dass auch von privaten Mitteln gesprochen wird, denn das Geld kann nur von dort kommen, wo es auch vorhanden ist. Es geht aber nicht um Umverteilung, denn das hiesse, den Reichen etwas wegzunehmen. Man muss sie bei der Ehre packen, nicht bei der Moral. Dass sie das tun, weil sie es können und wollen und nicht, weil ihnen jemand sagt, dass sie sollten. Es gibt genug Leute, die dem Museum gerne beistehen würden, aber sicher nicht, wenn nachher die Politik und nicht das Museum bestimmt, wie das Geld verwendet wird.» Im Gegenzug würde es sich also anbieten, dass man Helfenstein und seine Mitarbeiter in Ruhe lässt: «Das Team ist top und es wäre wichtig, dass man die mal arbeiten lässt. Machen lassen und in ein paar Jahren beurteilen, ob die Wahl die richtige war—wovon ich übrigens absolut überzeugt bin. Für die Schnellschüsse ihrer Vorgänger können sie ja nichts, oder?»

Als die Stadt plötzlich den Museums-Anbau wollte, ging alles tatsächlich sehr schnell. Zu schnell vielleicht für solch empfindliche Prognosen und so grosse Budgets. Er schmunzelt und zeigt auf den Teller: «Geduld ist bei der Jagd das Wichtigste. Dass man nicht ständig schiessen muss, sondern auch beobachten und abwarten kann. Dann gibt’s auch keine bösen Überraschungen.»