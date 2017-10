Nur noch eine Tramsperrung am Wochenende: Baustelle Münchensteinerbrücke vor Abschluss

Gleiserneuerung. Das ist das Mantra der Basler Verkehrsbetriebe im Jahr 2017. Derzeit laufen die Arbeiten an der Münchensteinerbrücke. Obwohl seit heute Montag die Trams vorübergehend normal fahren, ist es noch nicht vorbei: Am Wochenende wird noch einmal gesperrt. Und zwar ab Freitag, 19 Uhr, bis Montag früh um 4.30 Uhr. Wer also mit dem Tram in den Ausgang oder in der Stadt einkaufen will, muss sich noch einmal umstellen.

Denn die Arbeiten werden im Kreuzungsbereich Thiersteinerallee/Münchensteinerstrasse fortgesetzt. Die Linie 15 ist nicht betroffen und verkehrt normal. Die Linien 10, 11 und N11 werden aber umgeleitet: In Richtung Dornach beziehungsweise Aesch Dorf werden die Linien 10 und 11 zwischen Bahnhof SBB und Münchensteinerbrücke via Markthalle, Bahnhofeingang Gundeldingen und Heiliggeistkirche umgeleitet. In die umgekehrte Richtung fahren sie normal.

Ab durchs Gundeli: Ersatzbusse am Sonntag

Am Sonntag wird es noch etwas kompliziert. Der 10er und der 11er verkehren vom Birseck und Birstal her kommend nur bis MParc. Die Haltestellen Münchensteinerstrasse und Peter-Merian können beidseitig nicht bedient werden. Dafür verkehren MParc und Bahnhof SBB verkehren Busse als Tramersatz mit Halt an der Markthalle. Die Route führt durch die Dornacherstrasse und zurück via Gundeldingerstrasse. Dabei werden keine Haltestellen bedient. Die Haltestelle der Tramersatzbusse befindet sich bei der Haltestelle der Linie 48 – auf Höhe des französischen Bahnhofs.

Dafür ist die Baustelle auf Kurs. Es kam bis jetzt zu keinen Verzögerungen, die Arbeiten verlaufen planmässig. Auch der Tram-Umweg der gelben Trams während der vergangenen Wochen durchs Gundeli funktionierte weitgehend reibungslos. Durch die Pendlerströme aus den Birstälern war die Güterstrasse während der Herbstferien sogar deutlich belebter als gewohnt. Mit dem Ende der Bauarbeiten an der Münchensteinerbrücke neigen sich die ärgsten Umleitungen der Tramlinien in Basel dem Ende zu. Nach wie vor gebaut wird allerdings an der Elisabethenstrasse: Diese Baustelle endet erst am 5. November.