Obdachlose: Unsicherheit nach Gräueltat bei der Dreirosenbrücke

Für die Gassenarbeiter vom Schwarzen Peter war er «Schorsch vo dr Dreirosebrugg». Der Sechzigjährige schlief auf einer Bank neben der Freizeithalle Dreirosen. In der Nacht von vorgestern wurde das Kleinbasler Original Opfer eines «Gewaltdelikts», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Die Umstände seines Todes waren gestern noch ungeklärt. So gingen weder Notarzt noch Polizei im ersten Augenblick von einem Verbrechen aus. Erst heute Morgen wurde klar, dass Schorsch getötet worden war. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt macht aufgrund der laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben. Als Gewaltdelikt gilt im Strafgesetzbuch jedoch eine beabsichtigte Tötung oder schwere Körperverletzung.

Schlafen unter freiem Himmel, besonders im Winter wird das zur Gefahr. Richtige Kleidung und Ausrüstung sind notwendig, falls kein Platz in der Notschlafstelle frei ist. Für Menschen, die von ausserhalb kommen, kostet eine Übernachtung 40 Schweizer Franken. Basel hat zum Glück ein breites Angebot an Hilfsorganisationen, die sich jetzt schon auf die Feiertage vorbereitet haben.

Das Soup'n'Chill sammelt Kleider

«Wir haben viele Frauenkleider, es fehlt noch ein wenig an Männerbekleidung und an Schlafsäcken», sagt Alan vom Soup'n'Chill gegenüber barfi.ch. Vorräte seien da, in einer solch prekären Lage wie letztes Jahr befindet sich die Institution bei Weitem nicht: 2016 hatten Obdachlose stark mit den Minustemperaturen zu kämpfen. «Bis jetzt ist es ein angenehmer Winter», so Alan. «Schauen wir mal, wie der Januar wird.» Obwohl das Soup'n'Chill keine Notschlafstelle ist, bleibt es über die Feiertage eine der beliebtesten Anlaufstellen für Randständige. Im Soup'n'Chill haben allerdings nicht alle Besucher des «Wohnzimmers» kein Obdach. Hier kommt auch hin, wer den Kontakt zu seinen Mitmenschen sucht.

Duschen und Waschen im Tageshaus

An der Wallstrasse 16 steht das Tageshaus für Obdachlose der «Stiftung Sucht». Auch hier herrscht reger Betrieb, «mehr als sonst», so die Auskunft. Über die Festtage haben Obdachlose dort einen weiteren Rückzugsort, an dem sie sich aufwärmen und verweilen können. Auch zu Essen gibt es dort. Am 26. Dezember wartet das Tageshaus mit einem speziellen Weihnachtsessen auf, für das von der Bevölkerung Rollschinkli gespendet werden. Und Kleider können hier auch bezogen werden: «Was uns zurzeit noch fehlt, sind Wollepullis, oder gute Winterpullis.» Der Aufenthalt im Tageshaus ist gratis, Mittagessen bekommen die Bedürftigen für drei Franken und einen wärmenden Kaffe gibts für einen Stutz. Wem nach Körperpflege ist, kann hier gleich die Dusche nutzen und für Kleider gibt es Waschmaschinen.

Ein weiteres Weihnachtsfest für Randständige organisiert die Gassenküche am 24. Dezember, im Union. Vorbeikommen dürfen alle, die mit der Gassenküche Weihnachten feiern wollen – das Essen ist gratis. Danach bleibt die Institution bis am 2. Januar geschlossen.

Die Gräueltat bei der Dreirosenbrücke zeigt, dass das Schlafen draussen so oder so eine prekäre Angelegenheit ist. Der Tod von Schorsch beweist, dass nicht nur die winterlichte Kälte zur Bedrohung werden kann.

