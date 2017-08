Oberwil: Rekordjahr von Schwingkämpfen am 9. Frauenmatt-Schwinget

Trotz den Gewitterstürmen am Vorabend traten am Samstag 43 Aktive in Fraumatt an. Nach drei Gängen führten Roger Erb, Metzerlen, mit Christoph Bieri, Untersiggenthal mit 28.75 Punkten. Im Schlussgang neutralisierten sich die beiden Eidgenossen Bieri Christoph und Roth Philipp. Es gab einen eher faden Gang, der nach zehn Minuten gestellt war. Lachender Dritter wurde Bieri Marcel, der seinen sechsten Gang erfolgreich beendete und den Festsieg erben konnte.

Der Edlibacher vom SK Ägerital, konnte so an seiner ersten Teilnahme am Fraumatt gewinnen. Der Schönschwingerpreis, eine schöne Glocke, ergatterte sich der Ettinger Turnerschwinger Brun Samuel, welcher unter den Farben des Schwingclubs Binningen schwingt. Seine technisch versierten Gänge wurden von der Jury als die besten des Tages bewertet.

Bei den Jungschwingern begegneten sich 133 im Sägemehlrund, wobei Van Messel Noe, der in der Kategorie 02/03 antrat, bereits zum dritten Mal auf der Fraumatt gewann. Der in Oberägeri wohnhafte Sennenschwinger mit holländischen Wurzeln ist einer der überragenden Schwinger auf der Fraumatt. In der Kategorie 02-06 führte Roth Tim vom SK Aarau mit dem Punktemaximum, und in der Kategorie 07-09 traf Suhrer Giulio vom SK Aarau auf den Schafisheimer Tschumper Gian, SK Lenzburg, welcher dann nach zwei Minuten den Gang gewann und den Kategoriesieg einheimste.

Das 9. Fraumatt-Schwinget wird von den Veranstaltern als grossen Erfolg gewertet. Die vollständigen Ranglisten finden sich hier.

Das Jubiläums-Schwingfest findet nächstes Jahr am Samstag, 18. August 2018 statt.