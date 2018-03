Oberwil: Rodungsarbeiten im Löliwald

Mit den Rodungen werden die benötigten Flächen für den Ausbau der Kantonalen Radroute und die gleichzeitige Erneuerung der Fahrbahn geschaffen. Dazu sind neben den definitiven auch provisorische Rodungen nötig. Die provisorischen Rodungsflächen werden nach Abschluss der Baumeisterarbeiten wieder aufgeforstet.

Bei der Fällung der grösseren Bäume muss aus Sicherheitsgründen der Verkehr kurzzeitig angehalten werden. Während maximal zwei Arbeitstagen kommt es beim Abtransport des Holz- und Astmaterials zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Mitte Juni 2018 beginnen die Bauarbeiten im Abschnitt Vorderbergrain in Oberwil bis Im Breitfeld in Biel-Benken. Das Verkehrsregime einer wechselseitigen Teilsperrung wird in dieser Form erstmals bei einer Baustelle im Kanton Basel-Landschaft angewendet. Der Verkehr wird am Morgen Richtung Oberwil/Basel und am Abend Richtung Biel-Benken geführt.