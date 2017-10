Ochsengasse: Der «Baggenstos» verschwindet, jetzt kommt das «Zytloos»

«Meine Eltern hören auf. Der Grossvater hat an der Ochsengasse 14 im 1949 mit Antiquitäten begonnen, mein Vater und meine Mutter haben im Haus eine Fasnachtsbeiz geführt. Nun erfolgt ein weiterer Schnitt», erzählt Martin Baggenstos vor Ort. Er wird künftig mit seinem Geschäftspartner Jérôme* das Lokal weiterführen. «Wir werden schon noch ein bisschen auf der Traditionslinie fahren, gleichzeitig wollen wir das Konzept um 180 Grad wenden», fügt er an.

Bilder noch nicht erlaubt

Die Geschäftsleitung wird künftig Jérôme innehaben – seinen Nachnamen möchte er nicht in den Medien veröffentlichen. Er ist auch der Mann mit den Visionen, führt durch das alte Gemäuer und zeichnet jetzt schon ein Bild davon, was hier künftig passieren soll. Bilder sind noch nicht erlaubt, es soll eine Überraschung für die Besucher sein. In zwei Wochen, am 27. Oktober, ist Eröffnung und noch muss hier viel gemacht werden. «Das machen wir alles alleine, haben keine Firma angestellt», sagt Jérôme stolz.

Auch Partys feiern

Künftig soll das «Zytloos», so der Name des Lokals, Bar-, Party- und Gastrobetrieb sein. «Ein Club im engeren Sinne ist es nicht und trotzdem wollen wir hier auch Partys feiern». Dem Lokalcharakter will man treu bleiben, nebst DJs auch Bands aus der Region auf die frisch gebaute Bühne bitten. Die Fenster seien bereits frisch isoliert, auf dass auch nicht allzu viel Lärm nach draussen dringen möge. Neues Lokal, neuer Chef: «Ich bin selber auch noch gespannt wie es wird, bin selbst noch ein wenig Grün hinter den Ohren was Veranstaltungen betrifft», so Jérôme.

Mitten in der Ochsengase-Renaissance

Im «Baggestos» ist nun ebenfalls jene Umbruchstimmung zu spüren, die von weiteren Lokalen in der nächsten Umgebung ausgeht. Der «Rote Bären» gleich gegenüber wurde erst vor kurzem mit 13 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet, das «Renée» um die Ecke mauserte sich innert kürzester Zeit zum Kleinbasler Geheimtipp. Auch die IG Kleinbasel versucht, die Bebbi wieder ins Kleine Klingental zu locken. Im August fand hier ja bereits das zweite «Oggsefescht» statt, das letztes Jahr eigentlich nur als Übergangslösung diente.

Auch der neue «Zytloos»-Betreiber ist überzeugt: hier tut sich was. «Auf jedes düstere Etablissement, das hier schliesst, folgt ein tolles, frisches Lokal. Das Kleinbasel ist im Kommen – das sieht man auch in der Rheingasse».

Winterzauber inklusive

Im Gegensatz zu anderen Bars, die neu starten, müssen sich Jérôme und Martin nicht mit einer engen, kleinen Lokalität zufriedengeben. Die Ochsengasse 14 bietet viel Platz für Innovationen. Hinter dem Gebäude erstreckt sich ein geräumiger Hinterhof. «Früher war hier quasi eine riesige Mülldeponie. Das haben wir nun aufgefrischt, Tische und Stühle aufgestellt, denn künftig soll man hier hinten auch Essen können», erklärt Jérôme beim Durchgang. Und wenn es weihnachtet wird der Hinterhof zum Winterzauber.

Alles Neu, nur die Fasnacht bleibt

Wer eine Fasnachtsbeiz übernimmt, muss sich über deren Wichtigkeit und Tradition bewusst sein. Wie sehen das die neuen Betreiber? «Fasnacht ist Fasnacht. Wie gewohnt, daran wird nichts verändert». Ein frischer Anstrich, ein neues Konzept und motivierte Betreiber. Das Basler Traditionslokal ist bereit für die nächste Generation. Und mit ihm zieht neues Leben in ein Quartier, das beim besseren Basel seit Jahrhunderten alles andere als einen guten Ruf geniesst.

*Name der Redaktion bekannt.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.