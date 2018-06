Öffentliche und feierliche Eröffnung des Pastoralraums Basel-Stadt

Diese Errichtung erfolgt mit einem feierlichen Gottesdienst am Samstag, 9. Juni (Beginn um 17:30 Uhr), in der Kirche St. Anton an der Kannenfeldstrasse 35. Bischof Felix Gmür wird den feierlichen Errichtungsakt im Beisein von Pastoralraumpfarrer Stefan Kemmler und vieler Seelsorgenden selbst vornehmen.

Nach dem Gottesdienst, an welchen auch die Basler Regierungsrätin Eva Herzog teilnehmen wird, steigt im Hof neben der Kirche St. Anton ein öffentliches Fest mit vielfältigen musikalischen und kulinarischen Überraschungen und Köstlichkeiten.