Österreichs Bundespräsident besucht Basler Pharmakonzern Roche

Die Kritik an den Koranverteilaktionen am Claraplatz war hart. Für ein Verbot der Standaktionen der Salafisten am Claraplatz fehlte allerdings die rechtliche Handhabe. Mit dem neuen Gesetz zur Nutzung des öffentlichen Raums soll es nun klappen. Aber es bleibt ausgerechnet am Baudepartement hängen.