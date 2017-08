Oettinger Davidoff ernennt Domenico Scala zum neuen Präsidenten

Die Allianz Cinema Saison 2017 ist am Sonntagabend mit der restlos ausverkauften Projektion von «Lion» zu Ende gegangen. Über 42’000 Kinoliebhaberinnen und -liebhaber genossen in dieser Saison die besondere Ambiance des OpenAir-Kinos auf dem Münsterplatz. Dabei handelt es sich um einen neuen Besucherrekord in der Geschichte des OpenAir Kinos in Basel.