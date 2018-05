Olten: LKW verursacht tödlichen Unfall beim Sälipark

Am Donnerstag, 24. März 2018, kurz vor 9.30 Uhr, ist in der Alarmzentrale die Meldung über eine Kollision in Olten zwischen einem Lieferwagen und einer Fussgängerin eingegangen. Der Unfall ereignete sich vor dem Eingangsbereich des Säliparks. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Lieferwagen-Lenker rückwärts und übersah dabei die 83-jährige Frau, welche sich in der Fussgängerzone aufhielt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch die aufgebotene Ambulanz vor Ort wurde die schwer verletzte Frau in ein Spital gebracht. Am Abend erlag die 83-jährige Frau im Spital ihren Verletzungen.