Olympische Winterspiele in Pyeongchang: Baselbieter Duo unterschiedlich erfolgreich

Zu ihrem Wettkampf sagte Sabina Hafner «Wir haben in allen vier Fahrten das Bestmögliche herausgeholt, auch punkto Startzeiten.» Jeweils im untersten Teil der Bahn büsste das Team etwas Zeit ein. «Weshalb das so war, wissen wir noch nicht genau», erklärte Hafner. Am Ende resultierte der neunte Rang und damit die beste Platzierung von ihren drei Olympiateilnahmen (2006: Rang 10, 2010: Rang 12).

Nur 0.23 Sekunden fehlten dem Team Hafner/Rebsamen zum Gewinn eines Olympischen Diploms. Sabina Hafner war zufrieden: «Wir können uns nichts vorwerfen. Acht Teams waren besser.» Damit beendete Sabina Hafner ihre lange Karriere als Bobsportlerin, die sie in der Saison 2003/2004 begonnen hatte und zwischenzeitlich nach einem Abstecher als Skeletonsportlerin unterbrochen hatte. «Es fällt mir schon nicht leicht, aber es ist an der Zeit, jüngeren Frauen den Platz frei zu machen und Mittel in den Nachwuchs zu investieren. Es ist mir gelungen, durch mein Comeback den Frauen-Bobsport in der Schweiz wieder in Schwung zu bringen.»

Mario Dolder gelang trotz sehr guten Trainingsleistungen auf der Olympia-Anlage seine erste Olympiateilnahme nicht nach Wunsch. «Ich konnte in keinem Rennen eine zufriedenstellende Leistung abrufen», erklärte er. Obwohl er läuferisch gleich schnell wie Olympiasieger Arnd Peiffer war, resultierte für den 27-jährigen Baselbieter im Sprintwettkampf nach fünf Fehlschüssen der 64. Rang. «Meine Enttäuschung nach dem Rennen war riesig, gerade im Sprint hatte ich die grössten Erwartungen», sagte der Zeglinger, der um zwei Sekunden auch den Verfolgungswettkampf verpasste. Zwar konnte er seine Schiess-Leistung im Einzelwettkampf deutlich steigern und blieb in der Liegend-Stellung zweimal fehlerfrei, kam aber auf der Loipe nicht auf Touren. Er erreichte den 49. Rang.

Für den Staffelwettkampf hatte sich das Schweizer Team viel vorgenommen. Dem Schweizer Startläufer missriet der Auftakt komplett, so dass das Team bereits nach dem ersten Schiess-Durchgang chancenlos war. Mario Dolder konnte sich zwischenzeitlich dank einer starken Laufleistung und einem fehlerfreien Schiessen auf die zwölfte Position kämpfen. Im Stehendanschlag kam er aber – wie gleichzeitig auch seine Mitkonkurrenten - mit den starken Windböen nicht zurecht. Dies hatte drei Strafrunden zur Folge und den enttäuschenden 15. Schlussrang. Für die nächsten internationalen Grossanlässe nimmt er einiges mit: «Was den physischen Bereich betrifft, habe ich alles richtig gemacht. Mental war ich auch gut eingestellt. Gescheitert bin ich daran, mich bei grosser physischer Belastung auf die Details beim Schiessen zu konzentrieren.»

Fokussiert auf die eigenen Wettkämpfe – Lob an die Organisatoren

Kontakte mit anderen Sportlerinnen und Sportlern hatten Sabina Hafner und Mario Dolder auf Grund der Fokussierung auf ihre Wettkämpfe nur wenige. Die Biathleten hatten ihre Wettkämpfe spätabends und deshalb einen anderen Tagesablauf als die meisten Sportarten. Sabina Hafner konnte nur den Skicross-Wettkampf der Frauen und die Frauen-Biathlonstaffel miterleben. Mario Dolder unterstützte nach Abschluss seiner Einsätze das Langlaufnationalteam bei den Langstreckenrennen als Verpflegungsposten. Sabina Hafner und Mario Dolder würdigten die Organisation in Pyeongchang als gesamthaft sehr gut.