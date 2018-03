Morgens kurz vor sieben Uhr, im Radio erzählt eine reformierte Pfarrerin etwas über die überforderten Pflegerinnen und Pfleger in Spitälern und Altersheimen, die Johanniterbrücke mit Tempo 50 überquert. Und wie immer zeigt die Ampel an der Kreuzung Schanzenstrasse/Spitalstrasse rot. Vor mir zwei Autos und ein Mofa. Es wird grün, aber nur einem Auto und dem Mofa reicht es knapp – und schon bei gelb – nach links abzubiegen. Der Grund: ein, nein gleich zwei BVB-Busse, die aus allen Richtungen in und aus der Innenstadt kommen. Und die haben Vorfahrt, ist auch richtig so.

Mit dem Velo hätte es wohl gar nicht gereicht, denke ich und warte. Mittlerweile hat die Radiopfarrerin an die Nachrichten übergeben. Kim Yong-un soll mit dem Zug bei einem Geheimbesuch China besucht haben, höre ich, die Augen aufmerksam auf die Ampel gerichtet. Grün, das Auto vor mir fährt zügig los, was es mir und dem hinter mir fahrenden Auto ermöglicht, ebenfalls abzubiegen. Der Vordermann kennt offensichtlich die Spitalstrasse, denn er verlangsamt das Tempo unverzüglich auf die vorgegebenen 30 Stundenkilometer.

Da ich schon seit Langem praktisch nur noch mit Tempolimiter fahre, habe ich diesen gleich nach dem Abbiegen dementsprechend eingestellt. Gut so, denn ein paar Meter weiter sehe ich ihn im fahlen Morgenlicht. Gross, grau und sichtlich schwer steht er da und lächelt frech. Keine Chance, denke ich, und richtig. Der Blitzer blitzt nicht. Aber im Rückspiegel sehe ich, dass der mir folgende Automobilist weniger glücklich war. Der oder die Fotografierte betätigt augenblicklich die Bremse und fährt nur noch im Schneckentempo weiter. Zu spät.

Mittlerweile sind die Nachrichten vorbei, aus dem Radio ertönt ein Lied von John Denver. Passender hätte es nicht sein können. «On the Road again» begleitet mich zu meinem Parkplatz auf privatem Grund...