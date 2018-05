Open-Air Circus-Spektakel verzaubert kleine und grosse Circusfans

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kinder. Circusnummern bestaunen, den Artisten nahe kommen, Circusdisziplinen selber ausprobieren: Ein toller Tag, um kostenlos Circusluft zu schnuppern und sich vom familiären Circusfeeling anstecken zu lassen. Auf dem Basler Messeplatz fanden sich hunderte von Kindern mit ihren Eltern ein und genossen das bunte Treiben.

Viele ehemalige YOUNG STAGE Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeisterten mit ihren Auftritten, so die Cirque la Compagnie, die bei YOUNG STAGE einen bronzenen Stern erhalten hatte und einen Preis des Cirque du Soleil und eine Goldmedaille Paris vorweisen kann. Die Cie. Lady Cocktail aus Frankreich gefielen mit ihrer Show «Les Filles du 2éme». Cie. Sôlta (F/Brasilien) zeigte eine Mischung aus Swinging Pole, Jonglage, Akrobatik, Tanz mit Magie und Comedy. Die Schweizer Compagnie E1NZ präsentierte vertikale Kunst am Seil und virtuose Flaschenjonglage. Atemberaubend waren Tarek & Kami-Lynne, die beide schon Erfahrungen im Cirque du Soleil sammeln konnten. Lukas & Aaron auf dem Schleuderbrett waren ebenfalls alte Bekannte, die bei YOUNG STAGE den Goldenen Stern gewonnen hatten. Weitere Acts wie Guillermo Leon de Keijzer, Chris & Iris, Mario Espanol und das Duo Davide Romeo & Elisa Morniroli hielten das Publikum trotz des kalten Wetters bei Laune. Das Programm auf dem Messeplatz wurde vom Universal Druckluftorchester und vom Schweizer Multitalent Davide Romeo begleitet.

Family Parcours

Die Kindercircusse Basilisk, Robiano und der Quartierzirkus Bruderholz zeigten neugierigen Kindern verschiedene Disziplinen wie Rolla Rolla, Diabolo, Einrad fahren oder Seiltanz – so manche Kinder wurden an diesem Nachmittag in den Bann der Circuswelt gezogen.

Kinderjury verleiht «Young Star»-Preis

Jedes Jahr verleiht eine Kinderjury am Sonntag Morgen den «Young Star»-Preis im Wert von 1000 Franken, gesponsert von Coop. Für die 9-köpfige Jury war es nicht ganz einfach, sich zu entscheiden. «Es war alles sehr gut», erklärte Fynn kurz vor der Bekanntgabe. Die Wahl fiel auf das Collectif Malunés, die mit ihrer amüsanten Nummer mit Teeterboard & Korean Cradle für viele Lacher sorgte. Die drei Belgier Simon Bruyninckx, Arne Sabbe, Tars van der Vaerent und der Engländer Luka Harley kamen mit ihrer lustigen Nummer auch beim restlichen Publikum sehr gut an.

Basel goes Circus

Die Shows mit den YOUNG STAGE-Artisten sind auch dieses Jahr ein grosser Publikumserfolg. Am Montag und Dienstag Abend begutachtet eine hochkarätige Jury die 25 Artisten, die aus über 600 Bewerbern ausgewählt worden waren. Für beide Vorstellungen gibt es noch wenige Plätze.

Unter dem Motto «Basel goes Circus» feiert YOUNG STAGE sein 10-jähriges Bestehen. Am Samstagnachmittag zeigte der kanadische Hochseilkünstler Laurence Tremblay-Vu während der Rheinüberquerung auf einem 190 Meter langen und 25 Meter hohen Seil seine Tricks und begeisterte tausende von Zuschauern.

Zusätzlich kamen gestern 160 Kinder aus der ganzen Schweiz und Südbaden in Circus-Workshops in den Genuss, mit echten Profi-Artisten zu trainieren, nämlich denselben, die am Open-Air Circus-Spektakel auftraten.