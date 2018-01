Orell Füssli Basel neu an der Freie Strasse 17

Die Orell-Füssli-Filiale in Basel ist umgezogen und hat am 18. Januar 2018 einen deutlich besseren Standort an der hochfrequentierten Freie Strasse 17 im Herzen von Basel eröffnet. „In der neuen Filiale haben wir ein echtes Buchparadies geschaffen, in dem wir unsere Kundinnen und Kunden einladen, in die spannende Welt der Literatur einzutauchen. Neben dem gewohnt breiten Büchersortiment sind in die Verkaufsfläche auch das Café barfüssli sowie zahlreiche gemütliche Sitzgelegenheiten integriert.

So wird Orell Füssli Basel zum Treffpunkt für alle Bücherfans und lädt zum Schmökern und Verweilen ein – die ideale Umgebung, um unsere Leidenschaft für Bücher und Literatur mit den Kundinnen und Kunden zu teilen“, so Christoph Wyder, Leiter der Orell-Füssli-Filiale im Basler Stadtzentrum. Die Verkaufsfläche erstreckt sich über drei Stockwerke und bietet den Kundinnen und Kunden dank klarer Sortimentsaufteilung und übersichtlicher Ladengestaltung eine ideale Orientierung.

Für eine angenehme Atmosphäre sorgt die moderne Inneneinrichtung, welche die verschiedenen Abteilungen in jeweils unterschiedliche, elegante Holztöne unterteilt. Zum breiten Buchsortiment, das rund 30‘000 Titel umfasst, gehört in der neuen Filiale auch eine umfangreiche Auswahl an englischsprachiger Literatur. Auf die kleinen Kundinnen und Kunden warten in der Familienabteilung ein spektakuläres Spielhaus aus Holz und ein grosses Angebot an Kinderbüchern.

Umfangreiches Sortiment und persönliche Beratung

Ein wichtiger Bestandteil des neuen Filialkonzepts der Orell-Füssli-Buchhandlung in Basel ist der klare Fokus auf den Bereich Buch und die noch stärkere Anbindung des stationären Verkaufs an die Onlinekanäle. „Unsere neue Buchhandlung haben wir auch unter dem Gesichtspunkt ausgerichtet, dass viele Kundinnen und Kunden gerne selber entscheiden, wie und wann sie bei Orell Füssli einkaufen. Wer seine Einkäufe über orellfüssli.ch von unterwegs oder zuhause tätigt, kann die Bücher später bequem aus einem der zahlreichen Abholfächer, die in den beiden Basler Orell-Füssli-Filialen an der Freie Strasse und im Bahnhof SBB zur Verfügung stehen, mitnehmen“, so Wyder.

Mit dem neuen Ladenkonzept in Basel setzt die Orell Füssli Thalia AG ein weiteres, klares Zeichen für die Relevanz der physischen Verkaufspunkte im Rahmen der Omnikanal-Strategie und die Wichtigkeit des Standorts Basel. Als grösstes und traditionsreichstes Buchhandelsunternehmen der Schweiz, das nächstes Jahr sein 500-jähriges Bestehen feiert, will die Orell Füssli Thalia AG durch beste Serviceleistung, persönliche Beratung und ein umfangreiches sowie hochwertiges Buchsortiment überzeugen.

Relevante Artikel:

Kleiner und feiner: Buchhandlung Orell Füssli bald am neuen Standort, Freie Strasse 17