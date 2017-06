Otto Freundlich: ein Verfemter und Vergessener im Kunstmuseum Basel

Die Ausstellung "Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus" wurde vom Museum Ludwig in Köln konzipiert. Dass sie nun auch in Basel zu sehen ist indes kein Zufall. Denn Otto Freundlich (1878-1943) hatte einen starken Bezug zu Basel, wie die Kölner Kuratorin Julia Friedrich am Donnerstag in Basel vor den Medien sagte.

Die treueste Unterstützerin Freundlichs war nämlich die Basler Lehrerin Hedwig Muschg, eine Halbschwester des Schriftstellers Adolf Muschg. Freundlich und Muschg hatten sich 1927 in Paris kennen gelernt. Später schickte sie dem mittellosen Künstler unentwegt Geld von ihrem knappen Lohn und versuchte, seine Bilder in der Schweiz zu verkaufen.

Er schickte ihr zum Dank eigene Arbeiten. Ein Werk gelangte so auch an den früheren Basler Kunstmuseumsdirektor Georg Schmidt und ein weiteres ans Kunstmuseum selbst. Adolf Muschg habe sich über die Würdigung seiner Schwester in der Ausstellung gefreut, sagte Friedrich; er steuerte nun einen Text im Katalog bei.

Das Gesamtwerk

Freundlich war mit führenden Künstlern der Avantgarde seiner Zeit befreundet. Von seinem Werk ist jedoch nur noch ein Teil erhalten: Die Nazis hatten Freundlich - Kommunist, Jude und moderner Künstler - als "entartet" verfemt, und viele seiner Werke gingen verloren. Er selbst wurde im Vernichtungslager Sobibôr umgebracht oder starb auf dem Transport dahin.

Ausser zu Beginn malte und gestaltete Freundlich abstrakt. Dass er sich als politischen Künstler sah, ist so nicht sofort ersichtlich. Doch in seinen Bildern ist alles im Austausch, Hierarchien und Grenzen gibt es nicht - die Überwindung des Gegenständlichen war laut Friedrich physikalisch wie auch sozial. Freundlich prägte dafür den Begriff "Kosmischer Kommunismus".

Die Ausstellung in Basel versammelt rund 50 Werke: Gemälde, aber auch Skulpturen, die erst postum in Bronze gegossen wurden, Skizzen sowie dokumentarisches Material. Mit dabei sind auch ein Mosaik, das einzige noch erhaltene Glasfenster Freundlichs und das einzige erhalten gebliebene grosse Gemälde aus dessen Frühwerk.

Bittere Ironie

Das bis heute bekannteste Werk des Künstlers ist indes - und dies entbehrt nicht der Bitterkeit - die 1,40 Meter hohe Plastik "Grosser Kopf", den Steinstatuen auf der Osterinsel nachempfunden. Denn sie verdankt ihren Ruhm dem Umstand, dass die Nazis sie auf der Broschüre zur Ausstellung "Entartete Kunst" abbildeten.

Sie gaben der Plastik zudem den erfundenen Namen "Der neue Mensch" und ersetzten das Original irgendwann durch eine veränderte Replik, wie eine Praktikantin der Museums Ludwig herausfand. Und "Entartete Kunst" war eine der meistbesuchten Ausstellungen überhaupt: "Kein Volk kannte moderne Kunst so gut wie die Deutschen", hielt Friedrich ironisch fest.

Die Ausstellung "Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus" dauert vom Samstag bis zum 10. September. Erschienen ist ein Katalog.

www.kunstmuseumbasel.ch