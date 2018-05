Packpapier statt Edelklamotten: Michael Kors schloss das Geschäft an der Freien Strasse

Der Freienhof oben in der Freien Strasse ist bekannt als exklusive Adresse: Die Edelmarke Louis Vuitton ist beispielsweise dort vertreten. Gleich nebenan konnte man seit drei Jahren die Prêt-à-porter-Modekollektionen und Accessoires des amerikanischen Labels Michael Kors im oberen Preissegment einkaufen.

Auch Zürich betroffen

Seit dem 29. Mai 2018 ist das Geschäft geschlossen. Statt edle Kleidung sehen Passanten im Moment nur braunes Packpapier. «Schade», sagt eine Passantin. «Ich habe doch immer so gerne die Schaufenster angeschaut». Weshalb Michael Kors das Geschäft in Basel geschlossen hat, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass auch die Filiale in Zürich schliessen wird. Wie die «Bilanz» vermeldete, geschehe dies im Rahmen einer Bereinigung. Denn das Filialnetz weltweit sei zu schnell gewachsen, in sechs Jahren von 180 auf fast 1000.

