Pärkli Jam: Der Basler Sommerklassiker noch bis Sonntagabend

Immer Ende Juni ist es soweit, der «Pärkli Jam» im St. Johannspark findet statt. Von Freitagabend bis Sonntag zieht es dieses Wochenende wieder eine Menge Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene raus in die Sonne, rein in den Park hinter dem St. Johanns-Tor, direkt am Rhein. Die fröhliche Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren zu einer richtigen Erfolgsgeschichte gemausert.

Der «Pärkli Jam» entstand im Jahr 2004 im Umfeld des Jugendtreffs Neubad. Die ersten fünf Ausgaben gingen im Schützenmattpark über die Bühne und wurden vom (Basler Verein Kulturpush organisiert. Es war ein Angebot der JuAr Basel (Jugendarbeit Basel) die eine kleine Bühne aufgestellt hatten, um jungen Musikerinnen und Musikern die Chance eines Auftritts zu geben. Auf der Suche nach einem neuen Austragungsort zügelte das Festival 2010 in den St. Johanns-Park, vereinte seine Kräfte mit dem Badhuesli und wuchs seither stetig. Das Ryhbadhüsli St. Johann ist ein Kulturzentrum und kein klassischer Jugendtreff. Partys, Musik, Theater und Tanz werden dort symbolisch unter einem Dach vereint und können vielfältig genutzt werden.

Der «Pärkli-Jam» selbst wird von jungen Erwachsenen organisiert, zwischen 17 und 27 Jahre alt, alle arbeiten ehrenamtlich. Doch der Event ist längst nicht etwa nur etwas für Jugendliche. Das Programm besteht aus einem origineller Mix von Musik, Tanz, Markt und anderen Aktivitäten.

