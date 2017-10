Panalpina mit etwas mehr Gewinn nach neun Monaten

SP will S9 erhalten

Die Baselbieter Abbau-Regierung will eine Bahnlinie still legen, die erst kürzlich aufwändig saniert und behindertengerecht gestaltet wurde, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Sie empfindet die Stillegung als teuren Hohn. Die SP wehrt sich gegen den Schildbürgerstreich und sagt einstimmig NEIN zur Streichung des «Läufelfingerli».