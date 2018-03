Pannenreaktor Fessenheim geht wieder ans Netz

In der Schweiz streitet man darüber, dass Beznau II wieder ans Netz ging. Dies nach einer ausführlichen Sicherheitsüberprüfung. Heute dagegen will die Französische Atomaufsicht ASN den Reaktor wieder hochfahren. Laut der «Badischen Zeitung» könnte dies noch in dieser Woche der Fall sein. Das als Pannenreaktor zu trauriger Berühmtheit gelangte Atomkraftwerk war Premierminister Francois Hollande noch ein Dorn im Auge. Er versprach Deutschland und der Schweiz mehrmals den Pannenreaktor endgültig abzuschalten. In einer Mitteilung heisst es heute, der Reaktor könnte frühestens 2019 abgestellt werden.

Zum Thema