Paris feierte zum 30. Mal sein «Dîner en Blanc». Und Basel?

Was in Paris vor drei Tagen bereits den 30. Geburtstag feierte, war in Basel eine einmalige Angelegenheit. Wir erinnern uns an die 5'500 begeisterten Gäste die auf der Mittleren Brücke, vor dem Basler Rathaus in der Eisen- oder Greifengasse assen und tranken. Die mitgebrachten Speisen variierten von einfachen Salaten über ganze Menüfolgen bis zum Käsefondue. Wobei Letzteres bei den Fonduemachern für lange Wartezeiten sorgte, denn mangels Herdplatte schmolz der Käse auf dem Rechaud nur sehr langsam.

Von Paris bis Vancouver

Zwölf europäische Städte von Athen bis Zagreb folgen dem französischen Beispiel seit 2012. Weitere 68 Städte rund um den Erdball sind mit mittlerweile 120'000 Beteiligten ebenfalls mit von der Partie. Gegründet wurde das französische Original von François Pasquier und ein paar Freunden vor 30 Jahren. Und seit ebenso vielen Jahren findet das «Dîner en Blanc» in der französischen Metropole statt. Ohne Bewilligung. Deshalb wird der Ort den Mitwirkenden auch immer nur ganz kurzfristig mitgeteilt.

Rund 17'000 Teilnehmer am 30. «Dîner en Blanc» am 3. Juni 2018 in der Esplanade des Invalides in Paris. ©keystone

Einzige Bedingungen sind: ein quadratischer, zusammenklappbarer Tisch zwischen 71 und 81 cm, der mit einem weissen Tischtuch bedeckt wird. Ferner: zwei weisse Stühle und ein Picknickkorb und die Auflage, nach dem Verlassen des Anlasses alles wieder mitzunehmen. Zudem müssen die Gäste elegant in Weiss erscheinen. Mit der Registrierung, die für zwei Personen gilt, ist man aufgefordert, auch bei schlechtem Wetter und Regen zu erscheinen. Ein durchsichtiger Regenschutz und transparente oder weisse Regenschirme sind in dem Fall erbeten.

«White Dinner» wieder in Basel?

Die Idee eines Basler Pendants hatte Mathias F. Böhm, der Geschäftsführer von Pro Innerstadt. Zusammen mit Balz Settelen (Präsident Pro Innerstadt) weibelten sie bei den Ämtern der Stadt und den BVB, um alle Bewilligungen zur Durchführung dieses für Basel einzigartigen Events zu erhalten. Mit Erfolg, wie sich zeigen sollte und im Gegensatz zu Paris war hier alles legal. Auch Tische musste niemand mitbringen. Diese wurden von Pro Innerstadt gestellt. Interessierte hatten die Wahl eines 4er oder 8er-Sets an den vier Standorten. An verschiedenen Stellen in der Stadt von IWB, Pro Innerstadt bis Manor oder Globus konnten die weissen Stühle, die gleichzeitig als Eintritt galten, für 40 Franken erworben werden. Weisse Picknickkörbe gab es ebenfalls zu kaufen.

Vor dem Basler Rathaus. ©Pro Innerstadt

Als «sehr aufwändig und teuer» beschreibt Mathias F. Böhm die Organisation des Anlasses. Fast täglich werde er noch heute darauf angesprochen. Immer verbunden mit der Frage, ob ein nächstes Mal geplant sei. «Es soll eine Besonderheit bleiben, aber es kann gut sein, dass es nicht bei diesem einen Mal bleiben wird», so Böhm. Basel darf also hoffen und in der Zwischenzeit einen der vielen schönen Grillplätze in und um die Stadt besuchen.